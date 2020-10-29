https://ria.ru/20201029/primore-1582033479.html

Компания из Гонконга инвестирует в Приморье 300 миллионов долларов

Компания из Гонконга инвестирует в Приморье 300 миллионов долларов

Компания из Гонконга Summit Ascent Holdings Ltd планирует вложить в строительство второй очереди развлекательного комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:02

2020-10-29T10:02

2020-10-29T10:02

гонконг

владивосток

азов-сити

приморский край

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Компания из Гонконга Summit Ascent Holdings Ltd планирует вложить в строительство второй очереди развлекательного комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком 300 миллионов долларов, сообщает правительство региона.Представитель гонконгского инвестора, исполнительный директор ООО "Джи 1 Интертейнмент" Стилианос Тсифетакис заявил, что компания намерена создать в Приморье комфортную туристическую зону не только для игроков казино, но и для отдыха всей семьей.Планируется, что новым акционерам необходимо внести изменения в проект второй очереди строительства Tigre de Cristal, поэтому пока он находится на согласовании.Тсифетакис также отметил, что в 2020 году один из крупнейших операторов мировой игорной индустрии компания Suncity Group увеличила с 24,7% до почти 70% свой пакет акций компании Summit Ascent.Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября. Всего в игорной зоне "Приморье" планируется открыть 12 гостиничных комплексов с казино.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, среди целей программы - обеспечение условий для развития МСП, создание оптимальных условий для сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований региона.

https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html

https://ria.ru/20201028/reka-1581866957.html

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приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонконг, владивосток, азов-сити, приморский край, экономика