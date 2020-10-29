Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/primore-1582033479.html
Компания из Гонконга инвестирует в Приморье 300 миллионов долларов
Компания из Гонконга инвестирует в Приморье 300 миллионов долларов
Компания из Гонконга Summit Ascent Holdings Ltd планирует вложить в строительство второй очереди развлекательного комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:02
2020-10-29T10:02
гонконг
владивосток
азов-сити
приморский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578413283_0:291:3124:2048_1400x0_80_0_0_b566f82f2f29b3b703abd5c1dc7acff6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Компания из Гонконга Summit Ascent Holdings Ltd планирует вложить в строительство второй очереди развлекательного комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком 300 миллионов долларов, сообщает правительство региона.Представитель гонконгского инвестора, исполнительный директор ООО "Джи 1 Интертейнмент" Стилианос Тсифетакис заявил, что компания намерена создать в Приморье комфортную туристическую зону не только для игроков казино, но и для отдыха всей семьей.Планируется, что новым акционерам необходимо внести изменения в проект второй очереди строительства Tigre de Cristal, поэтому пока он находится на согласовании.Тсифетакис также отметил, что в 2020 году один из крупнейших операторов мировой игорной индустрии компания Suncity Group увеличила с 24,7% до почти 70% свой пакет акций компании Summit Ascent.Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября. Всего в игорной зоне "Приморье" планируется открыть 12 гостиничных комплексов с казино.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, среди целей программы - обеспечение условий для развития МСП, создание оптимальных условий для сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований региона.
https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html
https://ria.ru/20201028/reka-1581866957.html
гонконг
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578413283_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_ce1efceb9705ebb5e5538a5c1ea46e8c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гонконг, владивосток, азов-сити, приморский край, экономика

Компания из Гонконга инвестирует в Приморье 300 миллионов долларов

10:02 29.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Компания из Гонконга Summit Ascent Holdings Ltd планирует вложить в строительство второй очереди развлекательного комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком 300 миллионов долларов, сообщает правительство региона.
Представитель гонконгского инвестора, исполнительный директор ООО "Джи 1 Интертейнмент" Стилианос Тсифетакис заявил, что компания намерена создать в Приморье комфортную туристическую зону не только для игроков казино, но и для отдыха всей семьей.
"В строительство второй фазы мы планируем вложить не менее 300 миллионов долларов США. Запланирован объект общей площадью около 63 тысяч квадратных метров: будет построен отель на 350 номеров, до 1,5 тысячи квадратных метров задействуем под рестораны, бары, конференц-залы и иные развлекательные зоны. Помимо этого, проектом предусмотрен большой торговый центр с фудкортом и зона для семейного отдыха. Также мы хотим создать зону бассейна с прозрачным куполом и атмосферой тропического леса", - сказал инвестор, чьи слова приводятся в сообщении.
Планируется, что новым акционерам необходимо внести изменения в проект второй очереди строительства Tigre de Cristal, поэтому пока он находится на согласовании.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
08:09
В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
Тсифетакис также отметил, что в 2020 году один из крупнейших операторов мировой игорной индустрии компания Suncity Group увеличила с 24,7% до почти 70% свой пакет акций компании Summit Ascent.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября. Всего в игорной зоне "Приморье" планируется открыть 12 гостиничных комплексов с казино.
Река Грязная в селе Кневичи окрасилась в ярко-зеленый цвет. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 08:35
В Приморье река окрасилась в ярко-зеленый цвет
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста Приморского края, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, среди целей программы - обеспечение условий для развития МСП, создание оптимальных условий для сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований региона.
 
ГонконгВладивостокАзов-ситиПриморский крайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния