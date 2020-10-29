https://ria.ru/20201029/prigovor-1582071237.html
Суд вынес приговор участнику "Нового величия" Павлу Ребровскому
Суд вынес приговор участнику "Нового величия" Павлу Ребровскому
Люблинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии общего режима участника "Нового величия" Павла Ребровского, признав его виновным в организации... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:08
2020-10-29T13:08
2020-10-29T13:35
новое величие
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии общего режима участника "Нового величия" Павла Ребровского, признав его виновным в организации экстремистского сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости.Защита участника "Нового величия" Павла Ребровского планирует обжаловать приговор по делу о создании экстремистского сообщества, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт."Конечно, будем обжаловать", — сказала Эйсмонт, назвав приговор жестким.Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.Десятерых членов неформальной организации "Новое величие" задержали в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков (в том числе две осужденные девушки) до семи лет колонии общего режима (Руслан Костыленков). Решение суда обжаловано, дата рассмотрения апелляционных жалоб еще не назначена.Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
https://ria.ru/20200714/1574347332.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии общего режима участника "Нового величия" Павла Ребровского, признав его виновным в организации экстремистского сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Назначить Ребровскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет", — огласил судья Владимир Кузнецов.
Защита участника "Нового величия" Павла Ребровского планирует обжаловать приговор по делу о создании экстремистского сообщества, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.
"Конечно, будем обжаловать", — сказала Эйсмонт, назвав приговор жестким.
Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
Десятерых членов неформальной организации "Новое величие
" задержали в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков (в том числе две осужденные девушки) до семи лет колонии общего режима (Руслан Костыленков). Решение суда обжаловано, дата рассмотрения апелляционных жалоб еще не назначена.
Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ
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