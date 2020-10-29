Ребровского признали виновным по делу "Нового величия"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастник движения "Новое величие" Павел Ребровский у здания Люблинского районного суда города Москвы
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Люблинский суд выносит обвинительный приговор участнику "Нового величия" Павла Ребровского по делу об организации экстремистского сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд установил, что Ребровский совершил преступление, предусмотренное статьями ч.1 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч.2 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе)", — начал оглашать приговор судья Владимир Кузнецов.
Чтение приговора продолжается, наказание, которое судья назначит фигуранту, будет названо в конце. Ранее прокурор попросил для него 7 лет колонии.
Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
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Десятерых членов неформальной организации "Новое величие" задержали в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков (в том числе две осужденные девушки) до семи лет колонии общего режима (Руслан Костыленков). Решение суда обжаловано, дата рассмотрения апелляционных жалоб еще не назначена.
Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.