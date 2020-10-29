https://ria.ru/20201029/prigovor-1582050459.html

Ребровского признали виновным по делу "Нового величия"

Ребровского признали виновным по делу "Нового величия"

Люблинский суд выносит обвинительный приговор участнику "Нового величия" Павла Ребровского по делу об организации экстремистского сообщества, передаёт... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:32

2020-10-29T11:32

2020-10-29T11:32

новое величие

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Люблинский суд выносит обвинительный приговор участнику "Нового величия" Павла Ребровского по делу об организации экстремистского сообщества, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Чтение приговора продолжается, наказание, которое судья назначит фигуранту, будет названо в конце. Ранее прокурор попросил для него 7 лет колонии.Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.Десятерых членов неформальной организации "Новое величие" задержали в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков (в том числе две осужденные девушки) до семи лет колонии общего режима (Руслан Костыленков). Решение суда обжаловано, дата рассмотрения апелляционных жалоб еще не назначена.Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

https://ria.ru/20200806/1575454491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новое величие, москва, происшествия