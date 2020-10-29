У них — длинные руки! "Ведьмы" Земекиса для взрослых и детей
08:00 29.10.2020 (обновлено: 08:13 29.10.2020)
© Warner Bros.Кадр из фильма "Ведьмы"
© Warner Bros.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Егор Беликов. После премьеры "Довода" Нолана кинопрокат замер, словно для него остановилось время. Крупных релизов в расписании в ноябре не значится вовсе. Но есть одно исключение: "Ведьмы" Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй в главной роли. Как режиссер "Форреста Гампа" и "Назад в будущее" превратил детскую сказку в историю о классовом неравенстве, чем ему помогли рисованные бесконечные руки и уродливые челюсти — в материале РИА Новости.
Не по-детски
Странной эпохе — по-хорошему странные фильмы. "Ведьмы" — не блокбастер, способный вернуть гигантскую аудиторию в кинотеатры. Это не совсем та лента, которая нам нужна, но та, что мы заслуживаем. По факту перед нами кино для детей. Но в нем слишком много странностей и жутковатых деталей — смелым родителям, решившим показать ребенку картину, не заскучать. Особенно весело будет потом объяснять чаду, что это вообще такое было.
"Ведьмы" — экранизация романа Роальда Даля, саркастичного писателя, который создал много и фантастики, и чисто детских вещей, но известного больше всего по "Чарли и шоколадной фабрике". Любопытно, что в его произведениях нет слащавой сентиментальности, а есть черный юмор, не всегда, наверное, понятный юным читателям.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Ведьмы"
© Warner Bros.
Кадр из фильма "Ведьмы"
Таков уж этот автор: смотрит на мир без розовых очков, пусть и пишет, казалось бы, всего лишь сказки. Многие отнеслись вполне серьезно и к его роману "Ведьмы" о всемирном заговоре злобных колдуний, которые терпеть не могут человеческих детей и стараются превратить их в животных.
Даля обвиняли в ненависти к женщинам. Мол, под видом чисто феминных ведьм ("ведьмаков" там нет), которые априори злодейки, он показал, что никаким девушкам доверять нельзя — они при возможности околдуют и низведут до крысы.
Ведьмы среди нас
В 1989 году книгу уже экранизировал Николас Роуг. Получился престрашный оккультный хоррор — на ночь смотреть не рекомендуется. Новейшие же "Ведьмы" Земекиса остаются в каноне детского кино, хотя и не до конца.
Все же в основе фильма лежит довольно жуткая идея: среди нас, маскируясь, прячутся сверхъестественные существа во главе с Энн Хэтэуэй с гигантской зубастой пастью. У них по два пальца на руках и ногах, они умеют удлинять свои конечности, чтобы хватать убегающих человеческих детенышей, и готовят зловещие эликсиры.
© Warner Bros.
Энн Хэтэуэй в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
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Энн Хэтэуэй в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
© Warner Bros.
© Warner Bros.
Внук главной героини в картине "Ведьмы"
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Внук главной героини в картине "Ведьмы"
© Warner Bros.
© Warner Bros.
Октавия Спенсер в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
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Октавия Спенсер в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
© Warner Bros.
© Warner Bros.
Мышата в фильме "Ведьмы"
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Мышата в фильме "Ведьмы"
© Warner Bros.
1 из 4
Энн Хэтэуэй в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
© Warner Bros.
2 из 4
Внук главной героини в картине "Ведьмы"
© Warner Bros.
3 из 4
Октавия Спенсер в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
© Warner Bros.
4 из 4
Мышата в фильме "Ведьмы"
© Warner Bros.
Колдуньи хотят заставить исчезнуть всех детей. Героиня Октавии Спенсер успела познакомиться с ними еще ребенком, когда ее легковерную подружку превратили в курицу. Она выросла, стала знахаркой и теперь воспитывает внука, лишившегося родителей. Спасая его от злодеек и их нового плана, героиня решила спрятаться в фешенебельном отеле. По совпадению ведьмы запланировали шабаш там же. Остановить их попробуют трое ребят, обращенных в говорящих крыс.
Сказка о неравенстве
© Warner Bros.Кадр из фильма "Ведьмы"
© Warner Bros.
Кадр из фильма "Ведьмы"
"Ведьмы" — тот редкий случай, когда фильму на руку компьютерная графика, не отвечающая требованиям реализма, то есть больше смахивающая на анимацию. Земекис ведь мастерски умеет переходить из детского киноразряда во взрослый и обратно. У него уже есть культовая картина "Кто подставил кролика Роджера?", которая, несмотря на множество рисованных элементов, оказалась впечатляющим произведением о голливудской жизни.
Удлиняющиеся до бесконечности ведьминские руки со вспухающими венами, жуткая челюсть, которую пририсовали Хэтэуэй (актриса давно так самоотверженно не играла), — за всем этим весьма неприятно наблюдать. И именно так безнадежно детский сюжет приобретает новые измерения. Озадачивает и финал, где за хэппи-энд выдают очевидную трагедию: хоть добро и победило, но есть нюансы.
Любопытно в фильме прочерчена и оппозиция между ведьмами и героиней Спенсер: фактически это противостояние верхов и низов, то есть Земекис заменил в сюжете Даля подспудное женоненавистничество на социальный комментарий о классовом неравенстве.
Заколдованный 2020
© Warner Bros.Октавия Спенсер и Стэнли Туччи в фильме "Ведьмы"
© Warner Bros.
Октавия Спенсер и Стэнли Туччи в фильме "Ведьмы"
"Ведьмы", может, и не спасут мировой прокат и вряд ли останутся в веках. Но как фильм, предлагаемый в кинотеатрах страны, несомненно, интересен. В этой картине много детских глупостей (к чему там, скажем, сцена танца говорящих мышек?), но так же и приятных неровностей, за которые хочется зацепиться и покрутить в голове.
Еще лента рождает ассоциацию с нашей сегодняшней жизнью: в 2020-м нас словно превратили в тех, кто сидит по норкам. Возможно, пора перестать бояться жить и, соблюдая, разумеется, все меры предосторожности, сходить в кино — хотя бы вот на "Ведьм". Пока есть такая возможность, пока кинотеатры не превратились в мебельные магазины и не закрылись навсегда.