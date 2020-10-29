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https://ria.ru/20201029/preemstvennost-1582019205.html
Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжить политику преемственности в отношении России, в том числе в переговорах по мирному договору. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:29
2020-10-29T06:29
есихидэ суга
россия
курильские острова
владимир путин
москва
япония
сша
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 29 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> заявил, что намерен продолжить политику преемственности в отношении России, в том числе в переговорах по мирному договору.Он подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в сентябре также подтвердил намерение придерживаться соглашений, достигнутых при предыдущем премьер-министре Японии.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a> и <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> после заключения мирного договора, а судьба <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a> не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20201026/kurily-1581570840.html
https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html
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курильские острова
москва
япония
сша
токио
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есихидэ суга, россия, курильские острова, владимир путин, москва, япония, сша, токио, в мире

Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией

06:29 29.10.2020
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiПремьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжить политику преемственности в отношении России, в том числе в переговорах по мирному договору.
"У нас нет изменений в том, чтобы придавать важное значение отношениям с Россией. Мы намерены развивать в отношения с Россией в целом в широком спектре областей, включая заключение мирного договора. Что касается проблемы северных территорий (как в Японии принято называть Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – ред.), то мы не хотим откладывать ее решение до следующих поколений, и нет изменений в том, чтобы, решив территориальную проблему, заключить мирный договор", - сказал Суга, выступая в парламенте.
Он подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре также подтвердил намерение придерживаться соглашений, достигнутых при предыдущем премьер-министре Японии.
"В сентябре в разговоре на высшем уровне президент Путин выразил желание продолжать диалог по различным двусторонним проблемам, включая вопрос заключения мирного договора. И я, в свою очередь, также высказал желание вместе заниматься этими вопросами. Мы снова подтвердили, что два года назад на встрече лидеров в Сингапуре они пришли к общему мнению ускорить переговоры по мирному договору на основании совместной декларации 1956 года. Я намерен продолжать переговоры на основании достигнутых двусторонних соглашений", - подчеркнул Суга.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Эксперт оценил слова премьера Японии о территориальном вопросе с Россией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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Есихидэ СугаРоссияКурильские островаВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАТокиоВ мире
 
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