https://ria.ru/20201029/preemstvennost-1582019205.html

Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжить политику преемственности в отношении России, в том числе в переговорах по мирному договору. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:29

2020-10-29T06:29

2020-10-29T06:29

есихидэ суга

россия

курильские острова

владимир путин

москва

япония

сша

токио

в мире

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<strong>ТОКИО, 29 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> заявил, что намерен продолжить политику преемственности в отношении России, в том числе в переговорах по мирному договору.Он подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в сентябре также подтвердил намерение придерживаться соглашений, достигнутых при предыдущем премьер-министре Японии.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Япония подписали Совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a> и <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> после заключения мирного договора, а судьба <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a> не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Окинавы</a> под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20201026/kurily-1581570840.html

https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html

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курильские острова

москва

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сша

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, курильские острова, владимир путин, москва, япония, сша, токио, в мире