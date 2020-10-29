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https://ria.ru/20201029/posolstvo-1582013435.html
Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии
Российское посольство в Испании оценило сообщения о выдачи ордеров на обыски, прошедших в Каталонии на основании записей разговоров, где упомянуты "10 тысяч... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T01:20
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россия
карлес пучдемон
жирона
каталония
испания
мадрид
в мире
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<strong>МАДРИД, 29 окт – РИА Новости.</strong> Российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> оценило сообщения о выдачи ордеров на обыски, прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a> на основании записей разговоров, где упомянуты "10 тысяч солдат", которых Россия якобы готова была направить в случае провозглашения независимости испанского региона.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоне</a> и <a href="http://ria.ru/location_ZHirona/" target="_blank" data-auto="true">Жироне</a> прошла широкомасштабная операция, в ходе которой задержали около 30 человек. Среди них — предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Их обвиняют в нецелевом использовании средств, взятках, должностных преступлениях, торговле влиянием, отмывании денег и общественных беспорядках. Следствие полагает, что эти люди причастны к незаконному финансированию движения за независимость. Около десяти из них предстанут перед судом, сообщили в Высшем суде Каталонии.Кроме того, как следует из ордера на обыск, испанский судья Хоакин Агирре <a href="http://ria.ru/person_Dzhennifer_Lopes/" target="_blank" data-auto="true">Лопес</a>, давший соответствующее разрешение в рамках расследования по делу о незаконном референдуме о независимости в 2017 году, обнаружил в нем "российский след". В частности, утверждает судья, каталонский политик Виктор Террадельяс был связан с "группой из России", созданной "во времена <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Горбачева</a>". А глава этой группы якобы предлагал бывшему главе женералитета <u><a href="http://ria.ru/person_Karles_Puchdemon/" target="_blank">Карлесу Пучдемону</a></u> помощь – "10 тысяч солдат", готовых направиться в Каталонию в случае объявления независимости. Также ему якобы предлагали полностью погасить каталонский долг.
https://ria.ru/20200804/1575354731.html
Как там, смеется тот кто смеется последним)) Хлоп и дипломат едет домой)) Сколько уже только за этот год наших разведчиков - "дипломатов" поехало домой??
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Если так уж ждут, можем отрядить казаков ))
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россия
жирона
каталония
испания
мадрид
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россия, карлес пучдемон, жирона, каталония, испания, мадрид, в мире

Посольство в Испании высмеяло информацию о русских солдатах для Каталонии

01:20 29.10.2020 (обновлено: 02:01 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Российское посольство в Испании оценило сообщения о выдачи ордеров на обыски, прошедших в Каталонии на основании записей разговоров, где упомянуты "10 тысяч солдат", которых Россия якобы готова была направить в случае провозглашения независимости испанского региона.
"Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать", — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.
В среду в Барселоне и Жироне прошла широкомасштабная операция, в ходе которой задержали около 30 человек. Среди них — предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Их обвиняют в нецелевом использовании средств, взятках, должностных преступлениях, торговле влиянием, отмывании денег и общественных беспорядках. Следствие полагает, что эти люди причастны к незаконному финансированию движения за независимость. Около десяти из них предстанут перед судом, сообщили в Высшем суде Каталонии.
Кроме того, как следует из ордера на обыск, испанский судья Хоакин Агирре Лопес, давший соответствующее разрешение в рамках расследования по делу о незаконном референдуме о независимости в 2017 году, обнаружил в нем "российский след". В частности, утверждает судья, каталонский политик Виктор Террадельяс был связан с "группой из России", созданной "во времена Горбачева". А глава этой группы якобы предлагал бывшему главе женералитета Карлесу Пучдемону помощь – "10 тысяч солдат", готовых направиться в Каталонию в случае объявления независимости. Также ему якобы предлагали полностью погасить каталонский долг.
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РоссияКарлес ПучдемонЖиронаКаталонияИспанияМадридВ мире
 
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