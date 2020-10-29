https://ria.ru/20201029/podzhog-1582063455.html
В Тамбовской области мужчина поджег квартиру с женой и тремя детьми
В Тамбовской области мужчина поджег квартиру с женой и тремя детьми
Женщина и трое детей пострадали при пожаре в Тамбовской области, в поджоге подозревается глава семейства, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:32
2020-10-29T12:32
2020-10-29T12:32
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
котовск
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Женщина и трое детей пострадали при пожаре в Тамбовской области, в поджоге подозревается глава семейства, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, в ночь на 29 октября в городе Котовске пьяный подозреваемый поджег свою квартиру в двухквартирном жилом доме. Отмечается, что при возгорании находившиеся в квартире члены его семьи (30-летняя супруга и трое малолетних детей в возрасте 10, 12 и 7 лет) получили различной степени тяжести ожоги и были госпитализированы в медучреждения Тамбова. Подозреваемый с места происшествия скрылся.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе местонахождение мужчины.
https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html
тамбовская область
котовск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, котовск, происшествия