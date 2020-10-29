Путин: власти будут способствовать развитию российских цифровых компаний

"Яндекс" у нас неплохо, хорошо развивается. Надеюсь, что никаких некоммерческих, нерыночных инструментов в конкурентной борьбе применяться партнерами не будет. Не сомневаюсь, что и "Яндекс" будет расти, и другие наши компании: и Mail.ru, и "Ростелеком" и тот же "Сбер" - имеют очень хорошие перспективы. Мы всячески будем способствовать их развитию ", - сказал президент.