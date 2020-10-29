https://ria.ru/20201029/podderzhka-1582147457.html
Путин: власти будут способствовать развитию российских цифровых компаний
Путин: власти будут способствовать развитию российских цифровых компаний
Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут всячески способствовать развитию российских цифровых компаний, в том числе "Яндекса", Mail.ru, "Сбер" и РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:46
2020-10-29T17:46
2020-10-29T17:46
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
сбер
ростелеком
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут всячески способствовать развитию российских цифровых компаний, в том числе "Яндекса", Mail.ru, "Сбер" и "Ростелеком".В ходе форума "Россия зовёт!" Путин выразил надежду, что в будущем в России будет больше цифровых компаний.
https://ria.ru/20201029/kompaniya-1582084757.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, ростелеком, владимир путин, технологии, экономика