https://ria.ru/20201029/podderzhka-1582129092.html

Калужские субъекты МСП получили поддержку на 14,5 млрд рублей через НГС

Калужские субъекты МСП получили поддержку на 14,5 млрд рублей через НГС

Малые и средние компании Калужской области на сегодняшний день привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) 14,5 миллиардов рублей по ставкам на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:38

2020-10-29T16:38

2020-10-29T16:38

корпорация мсп

мсп банк

александр браверман

калужская область

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Малые и средние компании Калужской области на сегодняшний день привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) 14,5 миллиардов рублей по ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночного уровня, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки малых и средних компаний.По данным корпорации, участниками НГС была предоставлена поддержка в рамках 461 сделки, включающая гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка с общей суммой гарантийной поддержки в размере 7,3 миллиарда рублей.При этом с сначала текущего года в Калужской области в рамках НГС оказана поддержка 116 субъектам МСП (вдвое больше, чем годом ранее) в рамках 175 сделок на общую сумму 5,65 миллиарда рублей (рост на 80% к аналогичному прошлогоднему уровню)."Мы адаптируемся, причем адаптируемся быстро и очень успешно. Мы вместе с субъектами малого и среднего предпринимательства не просто стараемся держать прошлогодние уровни, но нам удалось превысить уровень гарантийной поддержки за аналогичный период", - пояснил Браверман.В рамках мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, губернатор Калужской области Владислава Шапша и Александр Браверман обсудили важность инструментов государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса региона.На тематических круглых столах, состоявшихся в ходе стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации.

https://ria.ru/20200116/1563527096.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, калужская область