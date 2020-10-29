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Калужские субъекты МСП получили поддержку на 14,5 млрд рублей через НГС
Калужские субъекты МСП получили поддержку на 14,5 млрд рублей через НГС
Малые и средние компании Калужской области на сегодняшний день привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) 14,5 миллиардов рублей по ставкам на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:38
2020-10-29T16:38
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
калужская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Малые и средние компании Калужской области на сегодняшний день привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) 14,5 миллиардов рублей по ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночного уровня, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки малых и средних компаний.По данным корпорации, участниками НГС была предоставлена поддержка в рамках 461 сделки, включающая гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка с общей суммой гарантийной поддержки в размере 7,3 миллиарда рублей.При этом с сначала текущего года в Калужской области в рамках НГС оказана поддержка 116 субъектам МСП (вдвое больше, чем годом ранее) в рамках 175 сделок на общую сумму 5,65 миллиарда рублей (рост на 80% к аналогичному прошлогоднему уровню)."Мы адаптируемся, причем адаптируемся быстро и очень успешно. Мы вместе с субъектами малого и среднего предпринимательства не просто стараемся держать прошлогодние уровни, но нам удалось превысить уровень гарантийной поддержки за аналогичный период", - пояснил Браверман.В рамках мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, губернатор Калужской области Владислава Шапша и Александр Браверман обсудили важность инструментов государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса региона.На тематических круглых столах, состоявшихся в ходе стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации.
https://ria.ru/20200116/1563527096.html
калужская область
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корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, калужская область

Калужские субъекты МСП получили поддержку на 14,5 млрд рублей через НГС

16:38 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Малые и средние компании Калужской области на сегодняшний день привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) 14,5 миллиардов рублей по ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночного уровня, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки малых и средних компаний.
По данным корпорации, участниками НГС была предоставлена поддержка в рамках 461 сделки, включающая гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка с общей суммой гарантийной поддержки в размере 7,3 миллиарда рублей.
При этом с сначала текущего года в Калужской области в рамках НГС оказана поддержка 116 субъектам МСП (вдвое больше, чем годом ранее) в рамках 175 сделок на общую сумму 5,65 миллиарда рублей (рост на 80% к аналогичному прошлогоднему уровню).
"Мы адаптируемся, причем адаптируемся быстро и очень успешно. Мы вместе с субъектами малого и среднего предпринимательства не просто стараемся держать прошлогодние уровни, но нам удалось превысить уровень гарантийной поддержки за аналогичный период", - пояснил Браверман.
Александр Браверман - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
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В рамках мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, губернатор Калужской области Владислава Шапша и Александр Браверман обсудили важность инструментов государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса региона.
На тематических круглых столах, состоявшихся в ходе стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации.
 
Корпорация МСПМСП БанкАлександр БраверманКалужская область
 
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