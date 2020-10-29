https://ria.ru/20201029/plastik-1582076712.html
Google избавится от пластика к 2025 году
Google избавится от пластика к 2025 году
В компании Google намерены отказаться от использования пластика в упаковке своих "железных" продуктов. Это произойдет к 2025 году, сообщается в официальном... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:28
2020-10-29T13:28
2020-10-29T15:47
риа наука
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В компании Google намерены отказаться от использования пластика в упаковке своих "железных" продуктов. Это произойдет к 2025 году, сообщается в официальном блоге поисковика.На упаковке в корпорации останавливаться не собираются. Так, задняя панель недавно представленного смартфона Pixel 5 выполнена из переработанного алюминия, а умная колонка Nest Audio на 70 процентов сделана из переработанного пластика. Через пять лет в устройствах от Google будет использовано до половины пластика, созданного из переработанного мусора. Упаковку умных устройств планируется делать из материалов, пригодных для вторичного использования.
https://ria.ru/20200930/pixel-5-1578025152.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, технологии