https://ria.ru/20201029/pensiya-1582069475.html

Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России

Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России

Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:01

2020-10-29T13:01

2020-10-29T13:09

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

сергей калашников

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".Он уточнил, что не знаком с новыми идеями, озвученными в Госдуме, но обратил внимание, что даже у хороших идей зачастую бывает "жуткое воплощение".Для повышения пенсионного обеспечения людей надо повысить заработные платы, подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о зарплате, с которой идут отчисления в Пенсионный фонд.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, сергей калашников, общество