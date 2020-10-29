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Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России
Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России
Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:01
2020-10-29T13:09
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
сергей калашников
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".Он уточнил, что не знаком с новыми идеями, озвученными в Госдуме, но обратил внимание, что даже у хороших идей зачастую бывает "жуткое воплощение".Для повышения пенсионного обеспечения людей надо повысить заработные платы, подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о зарплате, с которой идут отчисления в Пенсионный фонд.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, сергей калашников, общество

Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России

13:01 29.10.2020 (обновлено: 13:09 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.
Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".
"Само по себе пенсионное обеспечение является достаточно сложным вопросом и по времени достаточно длительным. Что у нас делается в стране? У нас не успеют модернизировать систему или реформировать систему… время надо для того, чтобы ее реализовывать. А у нас год-два проходит, и опять влезают… опять что-то придумывают", - сказал Кришталь.
Он уточнил, что не знаком с новыми идеями, озвученными в Госдуме, но обратил внимание, что даже у хороших идей зачастую бывает "жуткое воплощение".
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"Совершенно верно. Запустили – пускай работает. А самая большая проблема пенсионной системы… самая громадная – это заработная плата", - ответил Кришталь на вопрос о том, нужно ли дать пенсионной системе устояться.
Для повышения пенсионного обеспечения людей надо повысить заработные платы, подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о зарплате, с которой идут отчисления в Пенсионный фонд.
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФСергей КалашниковОбщество
 
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