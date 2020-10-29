Депутат Госдумы прокомментировала идею начисления пенсий "по рангам"
11:14 29.10.2020 (обновлено: 12:59 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова считает, что предложение ввести систему начисления пенсий "по рангам" "противоречат конституции, принципам социальной справедливости и, в целом, принципам пенсионной системы".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.
"Это предложение противоречит конституции, принципам социальной справедливости и, в целом, принципам пенсионной системы. Нельзя делить людей по рангам, классам в зависимости от их профессии и места работы", - сообщила РИА Новости Павлова. Она добавила, что нельзя говорить о том, что "кто-то работает больше, а кто-то меньше, что один труд важнее другого, и что одним надо индексировать пенсии, а другим нет".
При этом депутат напомнила, что в действующей пенсионной системе заложен "солидарный принцип, который означает, что все мы работаем, и не важно, какая у нас профессия". "Каждый труд должен быть оценен справедливо", - заключила Павлова.
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