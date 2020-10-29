https://ria.ru/20201029/pensiya-1582047519.html

Депутат Госдумы прокомментировала идею начисления пенсий "по рангам"

Депутат Госдумы прокомментировала идею начисления пенсий "по рангам"

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова считает, что предложение ввести систему начисления пенсий "по рангам"... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:14

2020-10-29T11:14

2020-10-29T12:59

ольга павлова

сергей калашников

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова считает, что предложение ввести систему начисления пенсий "по рангам" "противоречат конституции, принципам социальной справедливости и, в целом, принципам пенсионной системы".Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.При этом депутат напомнила, что в действующей пенсионной системе заложен "солидарный принцип, который означает, что все мы работаем, и не важно, какая у нас профессия". "Каждый труд должен быть оценен справедливо", - заключила Павлова.

https://ria.ru/20201028/indeksatsiya-1581959051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга павлова, сергей калашников, общество