https://ria.ru/20201029/pensiya-1582045842.html

В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"

В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что инициатива коллеги из Госдумы Сергея Калашникова ввести новую систему начисления... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:07

2020-10-29T11:07

2020-10-29T13:51

валерий рязанский

госдума рф

сергей калашников

михаил калашников

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580983649_0:66:3000:1754_1400x0_80_0_0_f07f185e35121ac11f3bf9e547932c25.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что инициатива коллеги из Госдумы Сергея Калашникова ввести новую систему начисления пенсий "по рангам" не ясна.Ранее Калашников пояснил РИА Новости свою идею так: минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. По его словам, есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг, и он знает: если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент.По его мнению, речь идет о том, как поделить то, что есть, но это "вопрос относительной справедливости".Рязанский подчеркнул, что идеальных пенсионных систем не существует, российская система также имеет свои плюсы и минусы.Он также прокомментировал предложение Калашникова возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. "Такие системы могут быть только дополнительными, поскольку люди, получив зарплату и лично отвечая за пенсионные выплаты, эти средства могут потратить на текущие расходы. Наша главная задача — повысить размер оплаты труда", — сказал он.

https://ria.ru/20201029/novyy-raschet-pensiy--1581952418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/pensii-1582023363.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рязанский, госдума рф, сергей калашников, михаил калашников, общество