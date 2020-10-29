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https://ria.ru/20201029/pensiya-1582045842.html
В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"
В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что инициатива коллеги из Госдумы Сергея Калашникова ввести новую систему начисления... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:07
2020-10-29T13:51
валерий рязанский
госдума рф
сергей калашников
михаил калашников
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что инициатива коллеги из Госдумы Сергея Калашникова ввести новую систему начисления пенсий "по рангам" не ясна.Ранее Калашников пояснил РИА Новости свою идею так: минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. По его словам, есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг, и он знает: если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент.По его мнению, речь идет о том, как поделить то, что есть, но это "вопрос относительной справедливости".Рязанский подчеркнул, что идеальных пенсионных систем не существует, российская система также имеет свои плюсы и минусы.Он также прокомментировал предложение Калашникова возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. "Такие системы могут быть только дополнительными, поскольку люди, получив зарплату и лично отвечая за пенсионные выплаты, эти средства могут потратить на текущие расходы. Наша главная задача — повысить размер оплаты труда", — сказал он.
https://ria.ru/20201029/novyy-raschet-pensiy--1581952418.html
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валерий рязанский, госдума рф, сергей калашников, михаил калашников, общество

В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"

11:07 29.10.2020 (обновлено: 13:51 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетитель в отделении пенсионного фонда
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что инициатива коллеги из Госдумы Сергея Калашникова ввести новую систему начисления пенсий "по рангам" не ясна.
Ранее Калашников пояснил РИА Новости свою идею так: минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. По его словам, есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг, и он знает: если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент.

"Что значит "по рангам", я не понимаю", — сказал Рязанский РИА Новости в четверг.

По его мнению, речь идет о том, как поделить то, что есть, но это "вопрос относительной справедливости".
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Рязанский подчеркнул, что идеальных пенсионных систем не существует, российская система также имеет свои плюсы и минусы.

"Если говорить о пенсиях "по рангам", то непонятно, какую пенсию, например, с 1 января будут получать наши пенсионеры, следующее поколение", — сказал Рязанский.

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Он также прокомментировал предложение Калашникова возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. "Такие системы могут быть только дополнительными, поскольку люди, получив зарплату и лично отвечая за пенсионные выплаты, эти средства могут потратить на текущие расходы. Наша главная задача — повысить размер оплаты труда", — сказал он.
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Пенсии "по рангам". В Госдуме предложили новую систему начислений
 
Валерий РязанскийГосдума РФСергей КалашниковМихаил КалашниковОбщество
 
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