Депутат Нилов прокомментировал идею начислять пенсии "по рангам"
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов считает, что действующую пенсионную систему надо "реформировать и донастраивать".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.
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"Наша пенсионная система действительно очень запутанная, и при назначении пенсий действительно допускается много ошибок. Действующую систему надо реформировать и донастраивать, но вводить новую систему, пока мы не будем видеть конечный результат, полагаю преждевременным", - сказал Нилов РИА Новости, комментируя инициативу Калашникова.
Также он добавил, что на данный момент нет "никакого законопроекта на эту тему" (пенсии по рангам). "Предложение было озвучено с целью обсудить сегодняшнее положение дел в нашей пенсионной системе", - заметил он.
Вместе с тем, Нилов считает "крайне несправедливым", что стаж не влияет на размер пенсии, а только на размер заработанных баллов.
"Предложение о ранжировании, которое прозвучало, в том числе, содержало идею об увеличении пенсии за более продолжительный стаж. Поэтому могу поддержать депутата Калашникова в вопросе придания прозрачности и открытости при формировании и назначении пенсии", - сказал Нилов.