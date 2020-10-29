https://ria.ru/20201029/pensii-1582071382.html

Депутат Нилов прокомментировал идею начислять пенсии "по рангам"

Депутат Нилов прокомментировал идею начислять пенсии "по рангам"

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов считает, что действующую пенсионную систему надо "реформировать и донастраивать". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:08

2020-10-29T13:08

2020-10-29T13:08

ярослав нилов

сергей калашников

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов считает, что действующую пенсионную систему надо "реформировать и донастраивать".Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.Также он добавил, что на данный момент нет "никакого законопроекта на эту тему" (пенсии по рангам). "Предложение было озвучено с целью обсудить сегодняшнее положение дел в нашей пенсионной системе", - заметил он.Вместе с тем, Нилов считает "крайне несправедливым", что стаж не влияет на размер пенсии, а только на размер заработанных баллов.

https://ria.ru/20201029/pensiya-1582045842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, сергей калашников, общество