Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/pensii-1582071382.html
Депутат Нилов прокомментировал идею начислять пенсии "по рангам"
Депутат Нилов прокомментировал идею начислять пенсии "по рангам"
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов считает, что действующую пенсионную систему надо "реформировать и донастраивать". РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:08
2020-10-29T13:08
ярослав нилов
сергей калашников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/83/1551348301_0:0:3110:1750_1400x0_80_0_0_0a88ab42715345566696ac722e61aac6.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов считает, что действующую пенсионную систему надо "реформировать и донастраивать".Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.Также он добавил, что на данный момент нет "никакого законопроекта на эту тему" (пенсии по рангам). "Предложение было озвучено с целью обсудить сегодняшнее положение дел в нашей пенсионной системе", - заметил он.Вместе с тем, Нилов считает "крайне несправедливым", что стаж не влияет на размер пенсии, а только на размер заработанных баллов.
https://ria.ru/20201029/pensiya-1582045842.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/83/1551348301_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_aa7855ed020d5988ea8fedf673a7b753.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярослав нилов, сергей калашников, общество

Депутат Нилов прокомментировал идею начислять пенсии "по рангам"

13:08 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов считает, что действующую пенсионную систему надо "реформировать и донастраивать".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Он рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального, до максимального десятого.
Опрос
Как вы относитесь к начислению пенсий "по рангам"?
Проголосовали:
Вчера, 12:57
"Наша пенсионная система действительно очень запутанная, и при назначении пенсий действительно допускается много ошибок. Действующую систему надо реформировать и донастраивать, но вводить новую систему, пока мы не будем видеть конечный результат, полагаю преждевременным", - сказал Нилов РИА Новости, комментируя инициативу Калашникова.
Также он добавил, что на данный момент нет "никакого законопроекта на эту тему" (пенсии по рангам). "Предложение было озвучено с целью обсудить сегодняшнее положение дел в нашей пенсионной системе", - заметил он.
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 11:07
В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"
Вместе с тем, Нилов считает "крайне несправедливым", что стаж не влияет на размер пенсии, а только на размер заработанных баллов.
"Предложение о ранжировании, которое прозвучало, в том числе, содержало идею об увеличении пенсии за более продолжительный стаж. Поэтому могу поддержать депутата Калашникова в вопросе придания прозрачности и открытости при формировании и назначении пенсии", - сказал Нилов.
 
Ярослав НиловСергей КалашниковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния