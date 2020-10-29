https://ria.ru/20201029/pensii-1582047057.html

В Госдуме заявили, что не обсуждали новую систему начисления пенсий

В Госдуме заявили, что не обсуждали новую систему начисления пенсий

В Госдуме не обсуждали введение системы начисления пенсий "по рангами", это личное мнение депутата Сергея Калашникова, заявила журналистам вице-спикер палаты... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:12

2020-10-29T11:12

2020-10-29T12:59

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

единая россия

сергей калашников

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Госдуме не обсуждали введение системы начисления пенсий "по рангами", это личное мнение депутата Сергея Калашникова, заявила журналистам вице-спикер палаты Ольга Тимофеева (ЕР).Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты."Ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речь даже не может идти. Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство", - подчеркнула Тимофеева.Она также напомнила, что сегодня в Госдуме сосредоточены на принятии бюджета страны, в том числе и бюджета Пенсионного фонда, где заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию.

https://ria.ru/20201028/mironov-1581954778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф, единая россия, сергей калашников, общество