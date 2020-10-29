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В Госдуме заявили, что не обсуждали новую систему начисления пенсий
В Госдуме заявили, что не обсуждали новую систему начисления пенсий
В Госдуме не обсуждали введение системы начисления пенсий "по рангами", это личное мнение депутата Сергея Калашникова, заявила журналистам вице-спикер палаты... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:12
2020-10-29T12:59
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
единая россия
сергей калашников
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Госдуме не обсуждали введение системы начисления пенсий "по рангами", это личное мнение депутата Сергея Калашникова, заявила журналистам вице-спикер палаты Ольга Тимофеева (ЕР).Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты."Ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речь даже не может идти. Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство", - подчеркнула Тимофеева.Она также напомнила, что сегодня в Госдуме сосредоточены на принятии бюджета страны, в том числе и бюджета Пенсионного фонда, где заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию.
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ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф, единая россия, сергей калашников, общество

В Госдуме заявили, что не обсуждали новую систему начисления пенсий

11:12 29.10.2020 (обновлено: 12:59 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Госдуме не обсуждали введение системы начисления пенсий "по рангами", это личное мнение депутата Сергея Калашникова, заявила журналистам вице-спикер палаты Ольга Тимофеева (ЕР).
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

"В стенах Государственной Думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР", - сказала Тимофеева журналистам.

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12:57
"Ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речь даже не может идти. Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство", - подчеркнула Тимофеева.
Она также напомнила, что сегодня в Госдуме сосредоточены на принятии бюджета страны, в том числе и бюджета Пенсионного фонда, где заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию.
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Ольга Тимофеева (депутат ГД)Госдума РФЕдиная РоссияСергей КалашниковОбщество
 
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