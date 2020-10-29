"Умоляли до утра": Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова
15:25 29.10.2020 (обновлено: 15:27 29.10.2020)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.
Ранее Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму 3 миллиона рублей.
"Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал... Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката", - заявил Пашаев на пресс-конференции, комментируя работу новых адвокатов Ефремова.
По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, - "это крайне безграмотный подход". Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.
"Почему по 1 миллиону рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тысяч, даже рубля больше не надо", - добавил Пашаев.
По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера были настойчивы.
"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу - люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", - поведал Пашаев.
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Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Актер жаловался на давление со стороны Пашаева и даже рассказал, что тот бил его ногой под столом, "помогая" отвечать на вопросы в суде.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
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