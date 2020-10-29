https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html

"Умоляли до утра": Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова

"Умоляли до утра": Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова

Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:25

2020-10-29T15:25

2020-10-29T15:27

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.Ранее Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму 3 миллиона рублей.По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, - "это крайне безграмотный подход". Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера были настойчивы.Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Актер жаловался на давление со стороны Пашаева и даже рассказал, что тот бил его ногой под столом, "помогая" отвечать на вопросы в суде.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

https://ria.ru/20201029/efremov-1582031904.html

https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

россия

москва

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Михаил Ефремов слушает приговор: кадры из суда Ефремов слушал новый приговор без эмоций, только моргал 2020-10-29T15:25 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия