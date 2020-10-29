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https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html
"Умоляли до утра": Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова
"Умоляли до утра": Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова
Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:25
2020-10-29T15:27
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.Ранее Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму 3 миллиона рублей.По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, - "это крайне безграмотный подход". Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера были настойчивы.Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Актер жаловался на давление со стороны Пашаева и даже рассказал, что тот бил его ногой под столом, "помогая" отвечать на вопросы в суде.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
https://ria.ru/20201029/efremov-1582031904.html
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Михаил Ефремов слушает приговор: кадры из суда
Ефремов слушал новый приговор без эмоций, только моргал
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

"Умоляли до утра": Пашаев рассказал, как стал адвокатом Ефремова

15:25 29.10.2020 (обновлено: 15:27 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
Адвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева? - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил 8 лет колонии, невысоко отозвался о работе новых адвокатов актера, представлявших его в апелляционной инстанции.
Ранее Мосгорсуд снизил с 8 до 7,5 лет срок лишения свободы Ефремову, сочтя смягчающим обстоятельством выплату им компенсаций пострадавшим на сумму 3 миллиона рублей.

"Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал... Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката", - заявил Пашаев на пресс-конференции, комментируя работу новых адвокатов Ефремова.

По его мнению, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, - "это крайне безграмотный подход". Сторона защиты представила своего эксперта, заявившего, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент аварии, и просила Мосгорсуд о новой экспертизе, но получила отказ.

"Почему по 1 миллиону рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тысяч, даже рубля больше не надо", - добавил Пашаев.

По его словам, он изначально не хотел вступать в дело Ефремова, но родственники актера были настойчивы.

"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу - люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", - поведал Пашаев.

Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Актер жаловался на давление со стороны Пашаева и даже рассказал, что тот бил его ногой под столом, "помогая" отвечать на вопросы в суде.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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