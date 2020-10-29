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Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:30
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родос
великобритания
греция
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану.Отмечается, что инцидент произошел на острове Родос в среду, 28 октября. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент веревка, связывавшая парашют с моторной лодкой, порвалась, и их ветром отнесло на скалы.Двое подростков, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, погибли. Их двоюродному брату удалось выжить. Его доставили в больницу с многочисленными травмами. Полиция расследует инцидент, водителя катера и еще одного человека арестовали.
https://ria.ru/20200909/attraktsion-1576983554.html
родос
великобритания
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родос, великобритания, греция, в мире

Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе

22:30 29.10.2020 (обновлено: 23:21 29.10.2020)
 
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану.
Отмечается, что инцидент произошел на острове Родос в среду, 28 октября. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент веревка, связывавшая парашют с моторной лодкой, порвалась, и их ветром отнесло на скалы.
Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Двое подростков, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, погибли. Их двоюродному брату удалось выжить. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.
Полиция расследует инцидент, водителя катера и еще одного человека арестовали.
 
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