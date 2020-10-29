https://ria.ru/20201029/paraseyling-1582188457.html
Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:30
2020-10-29T22:30
2020-10-29T23:21
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану.Отмечается, что инцидент произошел на острове Родос в среду, 28 октября. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент веревка, связывавшая парашют с моторной лодкой, порвалась, и их ветром отнесло на скалы.Двое подростков, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, погибли. Их двоюродному брату удалось выжить. Его доставили в больницу с многочисленными травмами. Полиция расследует инцидент, водителя катера и еще одного человека арестовали.
https://ria.ru/20200909/attraktsion-1576983554.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родос, великобритания, греция, в мире