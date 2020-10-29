https://ria.ru/20201029/paraseyling-1582188457.html

Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе

Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе

Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T22:30

2020-10-29T22:30

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родос

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греция

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции, сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану.Отмечается, что инцидент произошел на острове Родос в среду, 28 октября. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент веревка, связывавшая парашют с моторной лодкой, порвалась, и их ветром отнесло на скалы.Двое подростков, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, погибли. Их двоюродному брату удалось выжить. Его доставили в больницу с многочисленными травмами. Полиция расследует инцидент, водителя катера и еще одного человека арестовали.

https://ria.ru/20200909/attraktsion-1576983554.html

родос

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родос, великобритания, греция, в мире