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В Подмосковье задержали грузовик с полутора тоннами краснокнижного осетра
В Подмосковье задержали грузовик с полутора тоннами краснокнижного осетра
Ехавший из Дагестана грузовик с 1,5 тонны краснокнижного осетра на четыре миллиона рублей задержали в Подмосковье, сообщает в четверг ФСБ России. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:58
2020-10-29T19:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ехавший из Дагестана грузовик с 1,5 тонны краснокнижного осетра на четыре миллиона рублей задержали в Подмосковье, сообщает в четверг ФСБ России.Таким образом, констатирует спецслужба, пресечен "межрегиональный канал поставки особо ценных видов" рыбы в Москву.Оценочная стоимость рыбы — около четырех миллионов рублей. Сейчас она хранится в местном управлении Федерального агентства по рыболовству, идет разбирательство.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье задержали грузовик с полутора тоннами краснокнижного осетра

09:58 29.10.2020 (обновлено: 19:28 29.10.2020)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина России, осуществлявшего незаконную поставку ценных видов морских ресурсов в московский регион
Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина России, осуществлявшего незаконную поставку ценных видов морских ресурсов в московский регион - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ехавший из Дагестана грузовик с 1,5 тонны краснокнижного осетра на четыре миллиона рублей задержали в Подмосковье, сообщает в четверг ФСБ России.
Таким образом, констатирует спецслужба, пресечен "межрегиональный канал поставки особо ценных видов" рыбы в Москву.

"На 37-м километре Ярославского шоссе задержан грузовой автомобиль, следовавший из Дагестана под управлением гражданина России. В ходе досмотра <…> из тайника изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны", — говорится в релизе.

Оценочная стоимость рыбы — около четырех миллионов рублей. Сейчас она хранится в местном управлении Федерального агентства по рыболовству, идет разбирательство.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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