https://ria.ru/20201029/osetr-1582033177.html

В Подмосковье задержали грузовик с полутора тоннами краснокнижного осетра

В Подмосковье задержали грузовик с полутора тоннами краснокнижного осетра

Ехавший из Дагестана грузовик с 1,5 тонны краснокнижного осетра на четыре миллиона рублей задержали в Подмосковье, сообщает в четверг ФСБ России. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:58

2020-10-29T09:58

2020-10-29T19:28

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ехавший из Дагестана грузовик с 1,5 тонны краснокнижного осетра на четыре миллиона рублей задержали в Подмосковье, сообщает в четверг ФСБ России.Таким образом, констатирует спецслужба, пресечен "межрегиональный канал поставки особо ценных видов" рыбы в Москву.Оценочная стоимость рыбы — около четырех миллионов рублей. Сейчас она хранится в местном управлении Федерального агентства по рыболовству, идет разбирательство.

https://ria.ru/20201024/krasnaya-ikra-1581198240.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия