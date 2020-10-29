В Подмосковье задержали грузовик с полутора тоннами краснокнижного осетра
09:58 29.10.2020 (обновлено: 19:28 29.10.2020)
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина России, осуществлявшего незаконную поставку ценных видов морских ресурсов в московский регион
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ехавший из Дагестана грузовик с 1,5 тонны краснокнижного осетра на четыре миллиона рублей задержали в Подмосковье, сообщает в четверг ФСБ России.
Таким образом, констатирует спецслужба, пресечен "межрегиональный канал поставки особо ценных видов" рыбы в Москву.
"На 37-м километре Ярославского шоссе задержан грузовой автомобиль, следовавший из Дагестана под управлением гражданина России. В ходе досмотра <…> из тайника изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны", — говорится в релизе.
Оценочная стоимость рыбы — около четырех миллионов рублей. Сейчас она хранится в местном управлении Федерального агентства по рыболовству, идет разбирательство.
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