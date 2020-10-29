https://ria.ru/20201029/nozh-1582117443.html

В Париже задержали мужчину, угрожавшего собеседнику ножом

В Париже задержали мужчину, угрожавшего собеседнику ножом

Ссора произошла между двумя людьми в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа, в ходе размолвки один из ее участников достал нож и был задержан сотрудниками... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:00

2020-10-29T16:00

2020-10-29T17:25

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Ссора произошла между двумя людьми в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа, в ходе размолвки один из ее участников достал нож и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Произошедшее не имеет ничего общего нападением в Ницце."Речь о ссоре, которая случилась между двумя людьми. Ведется следствие", - отметил собеседник агентства."Человек, который достал нож, был задержан полицией", - добавил он.В ходе инцидента раненых нет, сообщил представитель пресс-службы.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город направился президент Франции Эммануэль Макрон.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире