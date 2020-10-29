Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/nozh-1582117443.html
В Париже задержали мужчину, угрожавшего собеседнику ножом
В Париже задержали мужчину, угрожавшего собеседнику ножом
Ссора произошла между двумя людьми в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа, в ходе размолвки один из ее участников достал нож и был задержан сотрудниками... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:00
2020-10-29T17:25
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:90:2500:1497_1400x0_80_0_0_2dfb43473f79e1e89d227e760c4838d3.jpg
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Ссора произошла между двумя людьми в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа, в ходе размолвки один из ее участников достал нож и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Произошедшее не имеет ничего общего нападением в Ницце."Речь о ссоре, которая случилась между двумя людьми. Ведется следствие", - отметил собеседник агентства."Человек, который достал нож, был задержан полицией", - добавил он.В ходе инцидента раненых нет, сообщил представитель пресс-службы.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город направился президент Франции Эммануэль Макрон.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:0:2224:1667_1400x0_80_0_0_8095bfae0386c43cd0f414141546270f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, париж, в мире

В Париже задержали мужчину, угрожавшего собеседнику ножом

16:00 29.10.2020 (обновлено: 17:25 29.10.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Ссора произошла между двумя людьми в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа, в ходе размолвки один из ее участников достал нож и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Произошедшее не имеет ничего общего нападением в Ницце.
"Речь о ссоре, которая случилась между двумя людьми. Ведется следствие", - отметил собеседник агентства.
"Человек, который достал нож, был задержан полицией", - добавил он.
В ходе инцидента раненых нет, сообщил представитель пресс-службы.
В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город направился президент Франции Эммануэль Макрон.
Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:57
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
 
ФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
Лента новостейМолния