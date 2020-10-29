https://ria.ru/20201029/nozh-1582054033.html
Житель Урала зарезал знакомую из-за шутки
Житель Урала зарезал знакомую из-за шутки
Житель города Талица предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой, которая в шутку называла его космонавтом, сообщает управление Следственного... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:50
2020-10-29T11:50
2020-10-29T14:46
следственный комитет россии (ск рф)
талица
свердловская область
ссср
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Житель города Талица предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой, которая в шутку называла его космонавтом, сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области.По данным следствия, инцидент произошел 27 апреля, когда 53-летний мужчина у себя дома выпивал вместе со знакомой. Гостья в шутку называла хозяина квартиры космонавтом, так как службу в армии он проходил в космических войсках. Это и стало причиной конфликта.Как подчеркнули в ведомстве, о смерти женщины обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы. Сейчас уголовное дело по статье "Убийство" направлено в суд для рассмотрения по существу.Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ранее обвиняемый не имел проблем с законом."Ни злоумышленник, ни его жертва нигде трудоустроены не были, к уголовной и административной ответственности не привлекались, на учете у психиатра и нарколога не состояли. Поэтому особых предпосылок к тому, чтобы рядовое застолье закончилось так трагически, не имелось, что лишний раз доказывает, что с пресловутым зеленым змием связываться опасно, даже если ты давно знаешь того, с кем сел за один стол", — сказал представитель полиции.
https://ria.ru/20201027/otkaz-1581798023.html
талица
свердловская область
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), талица, свердловская область, ссср, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости.
Житель города Талица
предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой, которая в шутку называла его космонавтом, сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области
.
По данным следствия, инцидент произошел 27 апреля, когда 53-летний мужчина у себя дома выпивал вместе со знакомой. Гостья в шутку называла хозяина квартиры космонавтом, так как службу в армии он проходил в космических войсках. Это и стало причиной конфликта.
"Сам мужчина был против того, чтобы женщина его так называла, и говорил: "Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!" Вскоре женщина увидела в руках у хозяина квартиры нож, которым он собирался резать продукты для закуски. Продолжая подшучивать над мужчиной, женщина на свою беду выкрикнула: "Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!" Разгоряченный алкоголем мужчина воспринял ее слова как руководство к действию и нанес потерпевшей несколько ножевых ранений", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, о смерти женщины обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы. Сейчас уголовное дело по статье "Убийство" направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, ранее обвиняемый не имел проблем с законом.
"Ни злоумышленник, ни его жертва нигде трудоустроены не были, к уголовной и административной ответственности не привлекались, на учете у психиатра и нарколога не состояли. Поэтому особых предпосылок к тому, чтобы рядовое застолье закончилось так трагически, не имелось, что лишний раз доказывает, что с пресловутым зеленым змием связываться опасно, даже если ты давно знаешь того, с кем сел за один стол", — сказал представитель полиции.