https://ria.ru/20201029/noyabr-1582067968.html

Москвичам пообещали сухой ноябрь

Москвичам пообещали сухой ноябрь

Ноябрь в Москве будет засушливым, даже при ночных заморозках снега и гололеда не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:53

2020-10-29T12:53

2020-10-29T12:53

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве будет засушливым, даже при ночных заморозках снега и гололеда не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, снежный покров в ближайший месяц не ожидается. "Дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 28 ноября, но это в самом оптимистическом варианте. Я думаю, что и это слишком оптимистично, как бы это не перешло на декабрь", - отметил синоптик.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество