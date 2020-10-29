https://ria.ru/20201029/noyabr-1582067968.html
Москвичам пообещали сухой ноябрь
Москвичам пообещали сухой ноябрь
Ноябрь в Москве будет засушливым, даже при ночных заморозках снега и гололеда не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:53
2020-10-29T12:53
2020-10-29T12:53
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ноябрь в Москве будет засушливым, даже при ночных заморозках снега и гололеда не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, снежный покров в ближайший месяц не ожидается. "Дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 28 ноября, но это в самом оптимистическом варианте. Я думаю, что и это слишком оптимистично, как бы это не перешло на декабрь", - отметил синоптик.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество