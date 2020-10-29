Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/nots-1582143747.html
НОЦ Самарской области претендует на статус мирового уровня
НОЦ Самарской области претендует на статус мирового уровня
Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" направит заявку на конкурсный отбор для присвоения ему статуса мирового уровня, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:31
2020-10-29T17:31
роскосмос
ростех
ржд
дмитрий азаров
самара
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264839_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_9ef6ae77a981eb89eb20dbc304f955ea.jpg
САМАРА, 29 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" направит заявку на конкурсный отбор для присвоения ему статуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.В рамках нацпроекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦ в разных регионах России. В настоящее время идет конкурсный отбор еще пяти научно-образовательных центров, в котором в том числе будет участвовать НОЦ "Инженерия будущего".По данным пресс-службы, в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего", на котором была единогласно поддержана программа деятельности научно-образовательного центра, что является необходимым условием для подачи заявки на конкурс.Отмечается, что над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций восьми регионов, представители компаний реального сектора экономики и экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.По информации пресс-службы, перед началом заседания наблюдательного совета также состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве в целях развития НОЦ между правительствами Самарской, Пензенской, Ульяновской и Тамбовской областей и Мордовии.Межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" был создан по поручению Азарова в 2019 году, его якорными партнерами стали ГК "Ростех", ГК "Роскосмос" и ОАО "РЖД".
https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html
https://ria.ru/20201027/dnk-1581659118.html
https://ria.ru/20201022/obekty-1581095212.html
самара
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264839_67:0:2798:2048_1400x0_80_0_0_9ee5d677f28fdab00e1007c142a4b299.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, ростех, ржд, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

НОЦ Самарской области претендует на статус мирового уровня

17:31 29.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" направит заявку на конкурсный отбор для присвоения ему статуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках нацпроекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦ в разных регионах России. В настоящее время идет конкурсный отбор еще пяти научно-образовательных центров, в котором в том числе будет участвовать НОЦ "Инженерия будущего".
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 09:58РИА Наука
Самарские ученые используют беспилотники для поиска древних захоронений

"Уже к 9 ноября текущего года научно-образовательный центр "Инженерия будущего" направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего", на котором была единогласно поддержана программа деятельности научно-образовательного центра, что является необходимым условием для подачи заявки на конкурс.
Отмечается, что над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций восьми регионов, представители компаний реального сектора экономики и экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.
Дети во время занятия по робототехнике - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00Хорошие новости
Программа "ДНК" обучает школьников в малых городах Самарской области

"Я уверен, что программа деятельности НОЦ не только даст новый импульс развитию наших регионов, но и будет способствовать укреплению лидерских позиций России на мировой арене", – отметил Азаров.

По информации пресс-службы, перед началом заседания наблюдательного совета также состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве в целях развития НОЦ между правительствами Самарской, Пензенской, Ульяновской и Тамбовской областей и Мордовии.
Межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" был создан по поручению Азарова в 2019 году, его якорными партнерами стали ГК "Ростех", ГК "Роскосмос" и ОАО "РЖД".
Вид на город Самару - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 21:42
В Самарской области откроют 30 социальных объектов в этом году
 
РоскосмосРостехРЖДДмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
Лента новостейМолния