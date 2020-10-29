НОЦ Самарской области претендует на статус мирового уровня
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
САМАРА, 29 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" направит заявку на конкурсный отбор для присвоения ему статуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках нацпроекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦ в разных регионах России. В настоящее время идет конкурсный отбор еще пяти научно-образовательных центров, в котором в том числе будет участвовать НОЦ "Инженерия будущего".
"Уже к 9 ноября текущего года научно-образовательный центр "Инженерия будущего" направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего", на котором была единогласно поддержана программа деятельности научно-образовательного центра, что является необходимым условием для подачи заявки на конкурс.
Отмечается, что над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций восьми регионов, представители компаний реального сектора экономики и экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.
"Я уверен, что программа деятельности НОЦ не только даст новый импульс развитию наших регионов, но и будет способствовать укреплению лидерских позиций России на мировой арене", – отметил Азаров.
По информации пресс-службы, перед началом заседания наблюдательного совета также состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве в целях развития НОЦ между правительствами Самарской, Пензенской, Ульяновской и Тамбовской областей и Мордовии.
22 октября, 21:42В Самарской области откроют 30 социальных объектов в этом году