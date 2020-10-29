https://ria.ru/20201029/nots-1582143747.html

НОЦ Самарской области претендует на статус мирового уровня

НОЦ Самарской области претендует на статус мирового уровня

Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" направит заявку на конкурсный отбор для присвоения ему статуса мирового уровня, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:31

2020-10-29T17:31

2020-10-29T17:31

роскосмос

ростех

ржд

дмитрий азаров

самара

самарская область

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САМАРА, 29 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" направит заявку на конкурсный отбор для присвоения ему статуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.В рамках нацпроекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦ в разных регионах России. В настоящее время идет конкурсный отбор еще пяти научно-образовательных центров, в котором в том числе будет участвовать НОЦ "Инженерия будущего".По данным пресс-службы, в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего", на котором была единогласно поддержана программа деятельности научно-образовательного центра, что является необходимым условием для подачи заявки на конкурс.Отмечается, что над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций восьми регионов, представители компаний реального сектора экономики и экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу деятельности центра, сформированы по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций.По информации пресс-службы, перед началом заседания наблюдательного совета также состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве в целях развития НОЦ между правительствами Самарской, Пензенской, Ульяновской и Тамбовской областей и Мордовии.Межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" был создан по поручению Азарова в 2019 году, его якорными партнерами стали ГК "Ростех", ГК "Роскосмос" и ОАО "РЖД".

https://ria.ru/20201028/samarskiy-universitet-1581875872.html

https://ria.ru/20201027/dnk-1581659118.html

https://ria.ru/20201022/obekty-1581095212.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, ростех, ржд, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество