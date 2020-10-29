https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582164379.html

Патриарх Кирилл назвал теракт в Ницце чудовищным злодеянием

Патриарх Кирилл назвал теракт в Ницце чудовищным злодеянием

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования после теракта во французской Ницце и назвал это "чудовищным злодеянием", совершенным "при... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:49

2020-10-29T18:49

2020-10-29T19:03

вооруженные нападения во франции

религия и мировоззрение

эммануэль макрон

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

франция

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования после теракта во французской Ницце и назвал это "чудовищным злодеянием", совершенным "при кощунственном использовании религиозных лозунгов", говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет обороны.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, а также духовенству и верующим епархии Ниццы."Глубоко опечален вестью о гибели и ранении прихожан собора Нотр-Дам в Ницце в результате нападения на них вооруженного ножом человека. Глубоко сопереживаю вам и всему французскому народу в этот тяжелый час. Молюсь милосердному Господу о скорейшем выздоровлении раненых и их восстановлении после пережитого испытания", - заключил патриарх Кирилл.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

ницца

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа полиции на месте теракта в Ницце Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам 2020-10-29T18:49 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, франция, ницца, париж, в мире