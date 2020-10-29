https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582115514.html

СМИ рассказали подробности о совершившим нападение в Ницце

СМИ рассказали подробности о совершившим нападение в Ницце

Мужчина, совершивший нападение на людей в церкви Ниццы, имеет гражданство Туниса, ранее он не попадал в поле зрение полиции, сообщает местная газета Nice Matin. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:53

2020-10-29T15:53

2020-10-29T19:46

эммануэль макрон

тунис (страна)

франция

вооруженные нападения во франции

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение на людей в церкви Ниццы, имеет гражданство Туниса, ранее он не попадал в поле зрение полиции, сообщает местная газета Nice Matin."Мужчине, который вошел в базилику Нотр-Дам, вооружившись ножом, и убил трех человек, 21 год. По нашей информации, он гражданин Туниса. Он не был ранее известен полиции", - сообщает издание.По данным телеканала BFMTV, нападавший рассказал, что приехал во Францию в начале октября. Он попал на территорию страны через итальянский остров Лампедузу. Эта информация, как и данные о личности преступника, проверяется правоохранительными органами.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.Прибывший в четверг в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Глава государства заявил об усилении мер безопасности в местах религиозного культа и школах и об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html

тунис (страна)

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Правоохранительные органы у собора в Ницце 8: 50 большое развертывание правоохранительных органов в # Нашеdame в # Nice. Послышались выстрелы. 2020-10-29T15:53 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, тунис (страна), франция, вооруженные нападения во франции, ницца, в мире