https://ria.ru/20201029/neft-1582139457.html

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:14

2020-10-29T17:14

2020-10-29T17:18

цены на нефть

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.13 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,31%, до 37,93 доллара, а декабрьских фьючерсов - на 5,06%, до 37,14 доллара за баррель; декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,76%, до 35,61 доллара за баррель.Минутами ранее стоимость нефти марки WTI опустилась до 34,93 доллара - минимума с 15 июня. Декабрьский фьючерс на Brent дешевеет до минимума с 29 мая.Падение цен на нефть ускорилось с открытием биржевых торгов в США. На рынках преобладает пессимизм из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, что негативно влияет на всю мировую экономику и омрачает перспективы спроса на нефть."По мере того как ограничения (введенные из-за коронавируса - ред.) начинают сказываться на опасениях относительно спроса на сырье в Европе, краткосрочные перспективы для нефти ухудшаются", - отметил старший рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.Накануне нефть подешевела на 5-5,5% на фоне роста запасов этого сырья в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики, ожидали роста на 1,23 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20201023/neft-1581184195.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, экономика