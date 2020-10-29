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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:14
2020-10-29T17:18
цены на нефть
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сша
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.13 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,31%, до 37,93 доллара, а декабрьских фьючерсов - на 5,06%, до 37,14 доллара за баррель; декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,76%, до 35,61 доллара за баррель.Минутами ранее стоимость нефти марки WTI опустилась до 34,93 доллара - минимума с 15 июня. Декабрьский фьючерс на Brent дешевеет до минимума с 29 мая.Падение цен на нефть ускорилось с открытием биржевых торгов в США. На рынках преобладает пессимизм из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, что негативно влияет на всю мировую экономику и омрачает перспективы спроса на нефть."По мере того как ограничения (введенные из-за коронавируса - ред.) начинают сказываться на опасениях относительно спроса на сырье в Европе, краткосрочные перспективы для нефти ухудшаются", - отметил старший рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.Накануне нефть подешевела на 5-5,5% на фоне роста запасов этого сырья в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики, ожидали роста на 1,23 миллиона баррелей.
https://ria.ru/20201023/neft-1581184195.html
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цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, экономика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель

17:14 29.10.2020 (обновлено: 17:18 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,31%, до 37,93 доллара, а декабрьских фьючерсов - на 5,06%, до 37,14 доллара за баррель; декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,76%, до 35,61 доллара за баррель.
Минутами ранее стоимость нефти марки WTI опустилась до 34,93 доллара - минимума с 15 июня. Декабрьский фьючерс на Brent дешевеет до минимума с 29 мая.
Падение цен на нефть ускорилось с открытием биржевых торгов в США. На рынках преобладает пессимизм из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, что негативно влияет на всю мировую экономику и омрачает перспективы спроса на нефть.
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"По мере того как ограничения (введенные из-за коронавируса - ред.) начинают сказываться на опасениях относительно спроса на сырье в Европе, краткосрочные перспективы для нефти ухудшаются", - отметил старший рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Накануне нефть подешевела на 5-5,5% на фоне роста запасов этого сырья в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики, ожидали роста на 1,23 миллиона баррелей.
 
Цены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАЭкономика
 
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