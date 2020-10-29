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Цены на нефть марки Brent упали ниже 37 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже 37 долларов за баррель
Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% - по WTI, при этом декабрьский фьючерс на Brent... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:38
2020-10-29T16:38
2020-10-29T16:38
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экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% - по WTI, при этом декабрьский фьючерс на Brent упал ниже 37 долларов за баррель впервые с 29 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.20 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,32% - до 37,55 доллара, декабрьских фьючерсов - на 5,85%, до 36,82 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,72% - до 35,25 доллара за баррель.Перед открытием торгов в США падение цен на нефть несколько ускорилось. Ранее днем оно составляло 3-4%.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, сша, экономика