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Цены на нефть марки Brent упали ниже 37 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже 37 долларов за баррель
Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% - по WTI, при этом декабрьский фьючерс на Brent... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:38
2020-10-29T16:38
цены на нефть
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% - по WTI, при этом декабрьский фьючерс на Brent упал ниже 37 долларов за баррель впервые с 29 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.20 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,32% - до 37,55 доллара, декабрьских фьючерсов - на 5,85%, до 36,82 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,72% - до 35,25 доллара за баррель.Перед открытием торгов в США падение цен на нефть несколько ускорилось. Ранее днем оно составляло 3-4%.
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цены на нефть, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent упали ниже 37 долларов за баррель

16:38 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% - по WTI, при этом декабрьский фьючерс на Brent упал ниже 37 долларов за баррель впервые с 29 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.20 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,32% - до 37,55 доллара, декабрьских фьючерсов - на 5,85%, до 36,82 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,72% - до 35,25 доллара за баррель.
Перед открытием торгов в США падение цен на нефть несколько ускорилось. Ранее днем оно составляло 3-4%.
 
Цены на нефтьBrentСШАЭкономика
 
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