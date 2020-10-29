https://ria.ru/20201029/neft-1582072764.html

Цены на нефть марки Brent упали ниже 38 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent упали ниже 38 долларов за баррель

Декабрьский фьючерс на Brent впервые с 15 июня опустился ниже 38 долларов за баррель. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:14

2020-10-29T13:14

2020-10-29T13:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_0:301:3106:2048_1400x0_80_0_0_265bbccf3939079f8d1910383f53cb7c.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Декабрьский фьючерс на Brent впервые с 15 июня опустился ниже 38 долларов за баррель.Январский пока не преодолел эту отметку, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12:59 мск цена декабрьского контракта падала на 2,94% до 37,9 доллара за баррель, январского — на 3,18% до 38,38 доллара.Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,4% до 36,12 доллара за баррель.Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика