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Цены на нефть марки Brent упали ниже 38 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже 38 долларов за баррель
Декабрьский фьючерс на Brent впервые с 15 июня опустился ниже 38 долларов за баррель. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:14
2020-10-29T13:14
2020-10-29T13:46
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цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Декабрьский фьючерс на Brent впервые с 15 июня опустился ниже 38 долларов за баррель.Январский пока не преодолел эту отметку, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12:59 мск цена декабрьского контракта падала на 2,94% до 37,9 доллара за баррель, январского — на 3,18% до 38,38 доллара.Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,4% до 36,12 доллара за баррель.Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, экономика
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Декабрьский фьючерс на Brent
впервые с 15 июня опустился ниже 38 долларов за баррель.
Январский пока не преодолел эту отметку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:59 мск цена декабрьского контракта падала на 2,94% до 37,9 доллара за баррель, январского — на 3,18% до 38,38 доллара.
Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,4% до 36,12 доллара за баррель.
Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.