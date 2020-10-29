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Тунис расследует нападение в Ницце
Тунис расследует нападение в Ницце
Прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с подозрениями в совершении выходцем из Туниса... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:25
2020-10-29T21:27
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
тунис (страна)
франция
ницца
в мире
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КАИР, 29 окт - РИА Новости. Прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с подозрениями в совершении выходцем из Туниса террористической атаки в Ницце, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на главу пресс-службы суда первой инстанции Туниса Мохсена ад-Дали.По его словам, расследование было инициировано сразу же после появления первых сведений о личности нападавшего, согласно которым он имеет гражданство Туниса.В свою очередь, телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на тунисские источники, что нападавшего зовут Ибрагим бен Мухаммед Салих аль-Исауи, ранее он проживал в городе Бу-Хаджла провинции Кайруан на севере Туниса.Мужчина в четверг утром в Ницце напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.Позднее в четверг газета Nice Matin сообщила, что совершивший нападение 21-летний мужчина имеет гражданство Туниса. По данным телеканала BFMTV, нападавший рассказал, что приехал во Францию в начале октября. Он попал на территорию страны через итальянский остров Лампедузу. Эта информация, как и данные о личности преступника, проверяется правоохранительными органами.Совершившего атаку ранили и задержали.
тунис (страна)
франция
ницца
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Заявление Макрона в Ницце после теракта
LIVE: Заявление Макрона в Ницце после теракта
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LIVE: Макрон прибыл в Ниццу
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вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, ницца, в мире

Тунис расследует нападение в Ницце

21:25 29.10.2020 (обновлено: 21:27 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
Читать ria.ru в
КАИР, 29 окт - РИА Новости. Прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с подозрениями в совершении выходцем из Туниса террористической атаки в Ницце, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на главу пресс-службы суда первой инстанции Туниса Мохсена ад-Дали.

"Открыто расследование по подозрению в совершении тунисцем террористического нападения за пределами страны, в результате которого погибли и пострадали люди", - цитирует радиостанция заявление ад-Дали.

Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
По его словам, расследование было инициировано сразу же после появления первых сведений о личности нападавшего, согласно которым он имеет гражданство Туниса.
В свою очередь, телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на тунисские источники, что нападавшего зовут Ибрагим бен Мухаммед Салих аль-Исауи, ранее он проживал в городе Бу-Хаджла провинции Кайруан на севере Туниса.
Мужчина в четверг утром в Ницце напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.
Позднее в четверг газета Nice Matin сообщила, что совершивший нападение 21-летний мужчина имеет гражданство Туниса. По данным телеканала BFMTV, нападавший рассказал, что приехал во Францию в начале октября. Он попал на территорию страны через итальянский остров Лампедузу. Эта информация, как и данные о личности преступника, проверяется правоохранительными органами.
Совершившего атаку ранили и задержали.
 
Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронТунис (страна)ФранцияНиццаВ мире
 
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