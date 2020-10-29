https://ria.ru/20201029/napadenie-1582183538.html

Тунис расследует нападение в Ницце

Тунис расследует нападение в Ницце

Прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с подозрениями в совершении выходцем из Туниса... РИА Новости, 29.10.2020

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вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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КАИР, 29 окт - РИА Новости. Прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с подозрениями в совершении выходцем из Туниса террористической атаки в Ницце, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на главу пресс-службы суда первой инстанции Туниса Мохсена ад-Дали.По его словам, расследование было инициировано сразу же после появления первых сведений о личности нападавшего, согласно которым он имеет гражданство Туниса.В свою очередь, телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на тунисские источники, что нападавшего зовут Ибрагим бен Мухаммед Салих аль-Исауи, ранее он проживал в городе Бу-Хаджла провинции Кайруан на севере Туниса.Мужчина в четверг утром в Ницце напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.Позднее в четверг газета Nice Matin сообщила, что совершивший нападение 21-летний мужчина имеет гражданство Туниса. По данным телеканала BFMTV, нападавший рассказал, что приехал во Францию в начале октября. Он попал на территорию страны через итальянский остров Лампедузу. Эта информация, как и данные о личности преступника, проверяется правоохранительными органами.Совершившего атаку ранили и задержали.

тунис (страна)

франция

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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LIVE: Макрон прибыл в Ниццу LIVE: Макрон прибыл в Ниццу 2020-10-29T21:25 true PT1S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, ницца, в мире