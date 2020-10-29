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Макрон выступил с заявлением после вооруженных нападений во Франции
Макрон выступил с заявлением после вооруженных нападений во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации после того, как вооруженный ножом мужчина устроил нападение в соборе в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:39
2020-10-29T19:52
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации после того, как вооруженный ножом мужчина устроил нападение в соборе в Ницце. Французский лидер заявил, что страна в очередной раз подверглась "исламистской террористической атаке"."Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце погибли трое наших граждан", — сказал президент. Он прибыл в Ниццу через несколько часов после нападения. Макрона сопровождают глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.Президент также указал на то, что в четверг произошло нападение на консульство Франции в Саудовской Аравии. Французский лидер высказал слова поддержки всей нации, католикам, а также жителям Ниццы.Президент объявил об усилении мер безопасности в стране на фоне последних событий. В частности, перед Днем всех святых власти организуют дополнительную защиту для храмов, а после каникул — для школ. Помимо этого, по словам главы государства, в ближайшее время будут мобилизованы дополнительные военнослужащие, их количество в рамках антитеррористической операции Sentinelle увеличится с трех до семи тысяч. В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что двух человек нападавший обезглавил.По данным французских СМИ, мужчине 21 год, он выходец из Туниса и ранее не попадал в поле зрения полиции. Его быстро задержали, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.Макрон назначил заседание совета обороны на утро пятницы. За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Перед этим на уроке по теме свободы слова преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с Пати Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582148409.html
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франция
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Минута молчания в парламенте Франции
Минута молчания в парламенте Франции
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вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире

Макрон выступил с заявлением после вооруженных нападений во Франции

17:39 29.10.2020 (обновлено: 19:52 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон на месте нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце
Президент Франции Эммануэль Макрон на месте нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации после того, как вооруженный ножом мужчина устроил нападение в соборе в Ницце.
Французский лидер заявил, что страна в очередной раз подверглась "исламистской террористической атаке".
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 17:48
СМИ сообщили о задержании мужчины, готовившего нападение под Парижем
"Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце погибли трое наших граждан", — сказал президент.
Он прибыл в Ниццу через несколько часов после нападения. Макрона сопровождают глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
Президент также указал на то, что в четверг произошло нападение на консульство Франции в Саудовской Аравии. Французский лидер высказал слова поддержки всей нации, католикам, а также жителям Ниццы.
"После убийства отца (Жака. — Прим. ред.) Амеля летом 2016 года католики снова подвергаются нападению в нашей стране перед Днем всех святых. Вся Франция вместе с ними (католиками. — Прим. ред.) и будет продолжать стоять на их стороне, чтобы религия могла свободно исповедоваться нашей стране. <...> И если мы вновь подверглись атаке, так это за наши ценности, за наш вкус к свободе, за эту возможность на нашей земле свободно верить и не поддаваться никакому духу террора. И я еще раз ясно хочу сказать сегодня: мы не сдадимся".
Президент Франции Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Президент объявил об усилении мер безопасности в стране на фоне последних событий. В частности, перед Днем всех святых власти организуют дополнительную защиту для храмов, а после каникул — для школ.
Помимо этого, по словам главы государства, в ближайшее время будут мобилизованы дополнительные военнослужащие, их количество в рамках антитеррористической операции Sentinelle увеличится с трех до семи тысяч.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что двух человек нападавший обезглавил.
По данным французских СМИ, мужчине 21 год, он выходец из Туниса и ранее не попадал в поле зрения полиции. Его быстро задержали, при этом он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.
Макрон назначил заседание совета обороны на утро пятницы.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Перед этим на уроке по теме свободы слова преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с Пати Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Сотрудники полиции у места, где неизвестный напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 16:03
СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом
 
Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронФранцияНиццаВ мире
 
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