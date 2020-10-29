https://ria.ru/20201029/napadenie-1582145767.html

Макрон выступил с заявлением после вооруженных нападений во Франции

Макрон выступил с заявлением после вооруженных нападений во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации после того, как вооруженный ножом мужчина устроил нападение в соборе в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:39

2020-10-29T17:39

2020-10-29T19:52

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации после того, как вооруженный ножом мужчина устроил нападение в соборе в Ницце. Французский лидер заявил, что страна в очередной раз подверглась "исламистской террористической атаке"."Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце погибли трое наших граждан", — сказал президент. Он прибыл в Ниццу через несколько часов после нападения. Макрона сопровождают глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.Президент также указал на то, что в четверг произошло нападение на консульство Франции в Саудовской Аравии. Французский лидер высказал слова поддержки всей нации, католикам, а также жителям Ниццы.Президент объявил об усилении мер безопасности в стране на фоне последних событий. В частности, перед Днем всех святых власти организуют дополнительную защиту для храмов, а после каникул — для школ. Помимо этого, по словам главы государства, в ближайшее время будут мобилизованы дополнительные военнослужащие, их количество в рамках антитеррористической операции Sentinelle увеличится с трех до семи тысяч. В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что двух человек нападавший обезглавил.По данным французских СМИ, мужчине 21 год, он выходец из Туниса и ранее не попадал в поле зрения полиции. Его быстро задержали, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.Макрон назначил заседание совета обороны на утро пятницы. За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Перед этим на уроке по теме свободы слова преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с Пати Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582148409.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Минута молчания в парламенте Франции Минута молчания в парламенте Франции 2020-10-29T17:39 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире