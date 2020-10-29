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СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом
СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом
В Лионе задержали мужчину с ножом, сообщил телеканал CNews. По данным полиции, он замышлял теракт. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:03
2020-10-29T16:47
вооруженные нападения во франции
франция
лион
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Лионе задержали мужчину с ножом, сообщил телеканал CNews. По данным полиции, он замышлял теракт.Сегодня это третий инцидент во Франции и пятый эпизод антифранцузской агрессии в мире.Сначала в Ницце неизвестный набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли (по данным СМИ, двоих обезглавили), нападавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции, последний получил легкие ранения. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии, несколько человек арестовали.Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что реакция будет беспощадной. Правительство вводит план по противодействию терроризму.Двадцать девятого октября мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на него. Глава республики Эммануль Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и исламским миром.
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вооруженные нападения во франции, франция, лион, в мире

СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом

16:03 29.10.2020 (обновлено: 16:47 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Police Nationale  / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у места, где неизвестный напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце
Сотрудники полиции у места, где неизвестный напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Police Nationale
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Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Лионе задержали мужчину с ножом, сообщил телеканал CNews. По данным полиции, он замышлял теракт.
Сегодня это третий инцидент во Франции и пятый эпизод антифранцузской агрессии в мире.
Сначала в Ницце неизвестный набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли (по данным СМИ, двоих обезглавили), нападавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".
После этого в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции, последний получил легкие ранения. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии, несколько человек арестовали.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что реакция будет беспощадной. Правительство вводит план по противодействию терроризму.
Двадцать девятого октября мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на него. Глава республики Эммануль Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и исламским миром.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:31
Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
 
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