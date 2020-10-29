https://ria.ru/20201029/napadenie-1582118206.html

СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом

СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом

В Лионе задержали мужчину с ножом, сообщил телеканал CNews. По данным полиции, он замышлял теракт. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:03

2020-10-29T16:03

2020-10-29T16:47

вооруженные нападения во франции

франция

лион

в мире

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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Лионе задержали мужчину с ножом, сообщил телеканал CNews. По данным полиции, он замышлял теракт.Сегодня это третий инцидент во Франции и пятый эпизод антифранцузской агрессии в мире.Сначала в Ницце неизвестный набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Трое погибли (по данным СМИ, двоих обезглавили), нападавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, это был теракт, так как мужчина повторял "Аллах акбар".После этого в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.Примерно в то же время в Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции, последний получил легкие ранения. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии, несколько человек арестовали.Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что реакция будет беспощадной. Правительство вводит план по противодействию терроризму.Двадцать девятого октября мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на него. Глава республики Эммануль Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и исламским миром.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

лион

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, франция, лион, в мире