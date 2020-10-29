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https://ria.ru/20201029/napadenie-1582115678.html
Во Франции намечается новая волна террора, считает эксперт
Во Франции намечается новая волна террора, считает эксперт
Во Франции намечается новая волна террора, план по противодействию терроризму Vigipirate призван усилить контроль за потенциальными исламскими радикалами,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:55
2020-10-29T15:55
вооруженные нападения во франции
жан кастекс
сергей федоров
эммануэль макрон
российская академия наук
ницца
европа
париж
в мире
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Во Франции намечается новая волна террора, план по противодействию терроризму Vigipirate призван усилить контроль за потенциальными исламскими радикалами, мечетями и молельными домами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию терроризму Vigipirate по всей стране. Он также сообщил, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.Он не исключил, что на совещании в Совете безопасности и обороны страны, которое пройдет в пятницу, будут намечены меры по усилению контроля за людьми, которые фигурируют в списках как потенциально опасные, склонные к терроризму, а также усиление патрулей на улицах городов.После убийства учителя истории Самюэля Пати, которое произошло 16 октября, власти не сообщали о введении плана Vigipirate.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582105022.html
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582100686.html
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вооруженные нападения во франции, жан кастекс, сергей федоров, эммануэль макрон, российская академия наук, ницца, европа, париж, в мире

Во Франции намечается новая волна террора, считает эксперт

15:55 29.10.2020
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Во Франции намечается новая волна террора, план по противодействию терроризму Vigipirate призван усилить контроль за потенциальными исламскими радикалами, мечетями и молельными домами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию терроризму Vigipirate по всей стране. Он также сообщил, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.
"Во Франции были намечены меры по усилению борьбы с исламским радикализмом, в частности, разработан соответствующий проект закона. Этот закон должен рассматриваться в начале декабря в Национальной Ассамблее. Но последние теракты убедили французские власти более оперативно реагировать и ввести строгие меры, которые бы смогли обуздать волну террора, которая намечается во Франции", - сказал Федоров.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:17
Сообщения СМИ о вооруженном нападении в Париже не подтвердились
Он не исключил, что на совещании в Совете безопасности и обороны страны, которое пройдет в пятницу, будут намечены меры по усилению контроля за людьми, которые фигурируют в списках как потенциально опасные, склонные к терроризму, а также усиление патрулей на улицах городов.
"Видимо, (после введения плана Vigipirate) будет усилен контроль за мечетями и молельными домами, которые, предположительно, возглавляют имамы радикальных направлений. За этими потенциальными исламскими радикалами будет установлен более пристальный надзор", - отметил эксперт.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:01
Турция осудила нападение в Ницце
После убийства учителя истории Самюэля Пати, которое произошло 16 октября, власти не сообщали о введении плана Vigipirate.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:17
Джонсон назвал нападение в Ницце варварством
 
Вооруженные нападения во ФранцииЖан КастексСергей ФедоровЭммануэль МакронРоссийская академия наукНиццаЕвропаПарижВ мире
 
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