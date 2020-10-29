https://ria.ru/20201029/napadenie-1582115678.html

Во Франции намечается новая волна террора, считает эксперт

Во Франции намечается новая волна террора, считает эксперт

Во Франции намечается новая волна террора, план по противодействию терроризму Vigipirate призван усилить контроль за потенциальными исламскими радикалами,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:55

2020-10-29T15:55

2020-10-29T15:55

вооруженные нападения во франции

жан кастекс

сергей федоров

эммануэль макрон

российская академия наук

ницца

европа

париж

в мире

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Во Франции намечается новая волна террора, план по противодействию терроризму Vigipirate призван усилить контроль за потенциальными исламскими радикалами, мечетями и молельными домами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию терроризму Vigipirate по всей стране. Он также сообщил, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.Он не исключил, что на совещании в Совете безопасности и обороны страны, которое пройдет в пятницу, будут намечены меры по усилению контроля за людьми, которые фигурируют в списках как потенциально опасные, склонные к терроризму, а также усиление патрулей на улицах городов.После убийства учителя истории Самюэля Пати, которое произошло 16 октября, власти не сообщали о введении плана Vigipirate.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582105022.html

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582100686.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, жан кастекс, сергей федоров, эммануэль макрон, российская академия наук, ницца, европа, париж, в мире