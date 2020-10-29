Во Франции намечается новая волна террора, считает эксперт
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Во Франции намечается новая волна террора, план по противодействию терроризму Vigipirate призван усилить контроль за потенциальными исламскими радикалами, мечетями и молельными домами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию терроризму Vigipirate по всей стране. Он также сообщил, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.
"Во Франции были намечены меры по усилению борьбы с исламским радикализмом, в частности, разработан соответствующий проект закона. Этот закон должен рассматриваться в начале декабря в Национальной Ассамблее. Но последние теракты убедили французские власти более оперативно реагировать и ввести строгие меры, которые бы смогли обуздать волну террора, которая намечается во Франции", - сказал Федоров.
Он не исключил, что на совещании в Совете безопасности и обороны страны, которое пройдет в пятницу, будут намечены меры по усилению контроля за людьми, которые фигурируют в списках как потенциально опасные, склонные к терроризму, а также усиление патрулей на улицах городов.
"Видимо, (после введения плана Vigipirate) будет усилен контроль за мечетями и молельными домами, которые, предположительно, возглавляют имамы радикальных направлений. За этими потенциальными исламскими радикалами будет установлен более пристальный надзор", - отметил эксперт.
После убийства учителя истории Самюэля Пати, которое произошло 16 октября, власти не сообщали о введении плана Vigipirate.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.