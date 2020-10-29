https://ria.ru/20201029/nalogi-1582166519.html

Титов предложил налоговую амнистию для малого бизнеса из-за COVID-19

Титов предложил налоговую амнистию для малого бизнеса из-за COVID-19

Российский малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, был бы рад налоговой амнистии, поскольку может оказаться так, что после... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:02

2020-10-29T19:02

2020-10-29T19:02

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

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экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, был бы рад налоговой амнистии, поскольку может оказаться так, что после налоговой отсрочки платить все равно окажется нечем, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.Президент России Владимир Путин в четверг, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг."Путин огласил продление отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Отличная мера, позволит еще немного продержаться. Однако гораздо большее спасибо бизнес сказал бы власти, если бы она решилась на более радикальный шаг – налоговую амнистию", - считает Титов.По его мнению, даже через квартал может получиться так, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем. "Прощение налоговой недоимки для МСП – вопрос не только финансово-бюджетный, он социальный. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые, в отличие от сотрудников крупных корпораций, зарабатывают на жизнь в бизнесе, никогда не страдавшем от избыточных государственных вливаний", - подчеркнул омбудсмен."Сегодня, когда для них наступил самый настоящий черный день, государство могло бы позволить себе такой жест – не столько широкий, сколько необходимый", - полагает Титов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/kredity-1582095424.html

https://ria.ru/20201029/kostin-1582139706.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, владимир путин, технологии, экономика