Титов предложил налоговую амнистию для малого бизнеса из-за COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, был бы рад налоговой амнистии, поскольку может оказаться так, что после налоговой отсрочки платить все равно окажется нечем, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
Президент России Владимир Путин в четверг, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг.
"Путин огласил продление отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Отличная мера, позволит еще немного продержаться. Однако гораздо большее спасибо бизнес сказал бы власти, если бы она решилась на более радикальный шаг – налоговую амнистию", - считает Титов.
По его мнению, даже через квартал может получиться так, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем. "Прощение налоговой недоимки для МСП – вопрос не только финансово-бюджетный, он социальный. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые, в отличие от сотрудников крупных корпораций, зарабатывают на жизнь в бизнесе, никогда не страдавшем от избыточных государственных вливаний", - подчеркнул омбудсмен.
"Сегодня, когда для них наступил самый настоящий черный день, государство могло бы позволить себе такой жест – не столько широкий, сколько необходимый", - полагает Титов.
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