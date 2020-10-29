Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/nalogi-1582166519.html
Титов предложил налоговую амнистию для малого бизнеса из-за COVID-19
Титов предложил налоговую амнистию для малого бизнеса из-за COVID-19
Российский малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, был бы рад налоговой амнистии, поскольку может оказаться так, что после... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:02
2020-10-29T19:02
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис титов
владимир путин
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_0:0:2758:1552_1400x0_80_0_0_2bb8f3b2e801e429052f0ba953575956.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, был бы рад налоговой амнистии, поскольку может оказаться так, что после налоговой отсрочки платить все равно окажется нечем, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.Президент России Владимир Путин в четверг, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг."Путин огласил продление отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Отличная мера, позволит еще немного продержаться. Однако гораздо большее спасибо бизнес сказал бы власти, если бы она решилась на более радикальный шаг – налоговую амнистию", - считает Титов.По его мнению, даже через квартал может получиться так, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем. "Прощение налоговой недоимки для МСП – вопрос не только финансово-бюджетный, он социальный. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые, в отличие от сотрудников крупных корпораций, зарабатывают на жизнь в бизнесе, никогда не страдавшем от избыточных государственных вливаний", - подчеркнул омбудсмен."Сегодня, когда для них наступил самый настоящий черный день, государство могло бы позволить себе такой жест – не столько широкий, сколько необходимый", - полагает Титов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/kredity-1582095424.html
https://ria.ru/20201029/kostin-1582139706.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_025d1b872e795faf4ef359127963c6c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, владимир путин, технологии, экономика

Титов предложил налоговую амнистию для малого бизнеса из-за COVID-19

19:02 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, был бы рад налоговой амнистии, поскольку может оказаться так, что после налоговой отсрочки платить все равно окажется нечем, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
Президент России Владимир Путин в четверг, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг.
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:46Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин заявил, что отсрочка по кредитам бизнесу не нанесла вреда банкам
"Путин огласил продление отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Отличная мера, позволит еще немного продержаться. Однако гораздо большее спасибо бизнес сказал бы власти, если бы она решилась на более радикальный шаг – налоговую амнистию", - считает Титов.
По его мнению, даже через квартал может получиться так, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем. "Прощение налоговой недоимки для МСП – вопрос не только финансово-бюджетный, он социальный. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые, в отличие от сотрудников крупных корпораций, зарабатывают на жизнь в бизнесе, никогда не страдавшем от избыточных государственных вливаний", - подчеркнул омбудсмен.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
17:14Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Костин рассказал о реструктуризации кредитов компаний во время пандемии
"Сегодня, когда для них наступил самый настоящий черный день, государство могло бы позволить себе такой жест – не столько широкий, сколько необходимый", - полагает Титов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ТитовВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
Лента новостейМолния