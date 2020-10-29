https://ria.ru/20201029/nalogi-1582115126.html

Силуанов объяснил, почему налоговые изменения в России были неизбежны

Силуанов объяснил, почему налоговые изменения в России были неизбежны

Налоговые изменения в России давно обсуждались и имеют целью не пополнение бюджета в сложный период, а структурные изменения экономики для того, чтобы сделать... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:52

2020-10-29T15:52

2020-10-29T15:52

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

антон силуанов

втб капитал

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Налоговые изменения в России давно обсуждались и имеют целью не пополнение бюджета в сложный период, а структурные изменения экономики для того, чтобы сделать ее более современной, заявил министр финансов Антон Силуанов."В период таких сложных моментов нужны именно структурные изменения. Изменения в налоговой политике как раз это и есть те структурные изменения, которые нам необходимо проводить. Часть из них давно обсуждалась, но ждало своего случая", - сказал он на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Глава Минфина отметил, что снижение налоговой нагрузки на компании IT-отрасли и малый и средний бизнес, а также меры стимулирования нефтегазохимии имеют целью структурные изменения экономики, чтобы сделать ее более современной."А с другой стороны, мы говорим, что у нас были неэффективные льготы в нефтянке. Мы долго тоже к ним присматривались, видели, как работает налог на дополнительный доход или те преференции в части выработанности, которые на самом деле эти месторождения далеко не выработанные, как оказывается. И мы все это тоже видели, но не было решающего момента, чтобы это все это реализовать", - сказал Силуанов.Он добавил, что все эти меры нейтральны для бюджета. "Но провести такие структурные изменения абсолютно, на наш взгляд, правильно, которые позволят выстроить экономику, менее зависящую от нефти и газа, стимулирующую вкладываться в современные отрасли", - продолжил министр."Что касается изменения ставки налога на доходы физических лиц. Тоже долго обсуждали, в парламенте эта тема постоянно поднималась. И нашли, мне кажется, хорошее решение, тоже структурная мера. Эти деньги будут работать на конкретную цель - поддержку лечения сложных болезней у детей. Поэтому такого рода решения сейчас как никогда необходимы", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20201029/nalogooblozhenie-1582107020.html

https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика