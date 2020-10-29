https://ria.ru/20201029/nalogi-1582084662.html

Путин предложил продлить налоговые отсрочки для компаний общепита

Путин предложил продлить налоговые отсрочки для компаний общепита

Президент России Владимир Путин предложил продлить для компаний общепита из-за COVID отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:04

2020-10-29T14:04

2020-10-29T14:17

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус covid-19

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить для компаний общепита из-за COVID отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца.Выступая на форуме "Россия зовет!", президент напомнил, что для компаний-представителей малого и среднего бизнеса уже вдвое снижены страховые взносы до 15%, причем не на текущий кризисный период, а на постоянной основе. Для компаний из пострадавших отраслей экономики предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал, предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода."Однако, на что обращаю внимание, не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную строчку по налогам и страховым взносам ещё на 3 месяца", - сказал президент.

https://ria.ru/20201012/nalogi-1579336068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир путин, экономика