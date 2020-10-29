Байрамов потребовал согласовывать отправку наблюдателей в Карабах с Баку
16:12 29.10.2020 (обновлено: 17:20 29.10.2020)
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Размещение любых наблюдателей в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Баку, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Нужно иметь в виду, что мы говорим о суверенной территории Азербайджана. Размещение любых сил, включая наблюдателей, должно быть согласовано с правительством Азербайджана", - сказал Байрамов.
По его словам, внедрение механизмов мониторинга за соблюдением прекращения огня должно быть синхронизировано с процессом урегулирования.
"В противном случае без конкретной приверженности Армении выводу ее сил с оккупированных территорий Азербайджана наблюдатели просто служили бы целью закрепления ситуации, основывающейся на оккупации. Для прекращения огня сейчас нужны твердая приверженность Армении ее обязательствам, начало вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий", - отметил глава МИД Азербайджана.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.