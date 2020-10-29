https://ria.ru/20201029/nablyudateli-1582120367.html

Байрамов потребовал согласовывать отправку наблюдателей в Карабах с Баку

Байрамов потребовал согласовывать отправку наблюдателей в Карабах с Баку

Размещение любых наблюдателей в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Баку, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:12

2020-10-29T16:12

2020-10-29T17:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

мид азербайджана

армения

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Размещение любых наблюдателей в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Баку, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.По его словам, внедрение механизмов мониторинга за соблюдением прекращения огня должно быть синхронизировано с процессом урегулирования."В противном случае без конкретной приверженности Армении выводу ее сил с оккупированных территорий Азербайджана наблюдатели просто служили бы целью закрепления ситуации, основывающейся на оккупации. Для прекращения огня сейчас нужны твердая приверженность Армении ее обязательствам, начало вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий", - отметил глава МИД Азербайджана.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мид азербайджана, армения, в мире