https://ria.ru/20201029/moskva-1582099858.html

В Москве могут расширить льготы застройщикам, создающим рабочие места

В Москве могут расширить льготы застройщикам, создающим рабочие места

Столичные власти рассматривают возможность введения дополнительных льгот для отдельных категорий застройщиков по программе стимулирования создания рабочих мест. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:59

2020-10-29T14:59

2020-10-29T16:06

строительство

экономика

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Столичные власти рассматривают возможность введения дополнительных льгот для отдельных категорий застройщиков по программе стимулирования создания рабочих мест.В частности, так называемый механизм МПТ (Места приложения труда) может быть расширен на тех собственников, которые несколько лет назад выкупили земельные участки за 20% от кадастровой стоимости и по закону не имеют право на них строить, пока не заплатят оставшиеся 80%. Как сообщил РИА Новости глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, московские власти в ближайшие время проанализируют объем этих территорий и примут решение о возможности внесении изменений в механизм МПТ.Он напомнил, что с этого года в Москве действует программа по стимулированию создания рабочих мест за ТТК. Застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если инвестирует эти средства в строительство промышленного или офисного объекта."При строительстве многоквартирных домов инвестор, как правило, нуждается в переоформлении земли с одного вида разрешенного использования (ВРИ) на другой. Это обычно крупная сумма. Девелопер сможет на платить ее, если эквивалентную сумму вложит в строительство офиса или промышленного производства за пределами ТТК. На днях у нас прошла встреча с представителями бизнеса, девелоперскими компаниями в частности, и мне был задан вопрос об участии в механизме МПТ тех компаний и тех собственников земли, которые на сегодняшний день под эти преференции не попадают. В частности, в виду ограничений на строительство", – пояснил Прохоров.Согласно закону "О введении в действие Земельного кодекса РФ", до 1 июля 2012 года компании могли выкупить в городах с численностью населения свыше 3 миллионов человек землю под своими предприятиями за 20% от утвержденной кадастровой стоимости. При этом власти устанавливали бессрочный запрет на строительство на данном участке. Чтобы возвести новый объект, собственник должен заплатить оставшиеся 80% стоимости. В 2007 году правительство Москвы сняло запрет на строительство с тех участков, на которых планируется разместить здания для ведения научной, производственной или промышленной деятельности. Во всех остальных случаях собственники по-прежнему должны заплатить крупную сумму, что, по мнению экспертов, создает препятствия для развития территорий и, в том числе создания новых рабочих мест.

https://ria.ru/20201015/tsentr-1579930248.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, экономика, александр прохоров, москва