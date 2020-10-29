https://ria.ru/20201029/moratoriy-1582083904.html
Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, об этом он сообщил в ходе выступления на форуме... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:02
2020-10-29T14:02
2020-10-29T14:22
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, об этом он сообщил в ходе выступления на форуме "Россия Зовет!".
https://ria.ru/20201014/podderzhka-1579807131.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика