https://ria.ru/20201029/mks-1582157269.html
В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником
В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:20
2020-10-29T18:20
2020-10-29T20:19
риа наука
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал он в Музее космонавтики по случаю 20-летия работы станции в пилотируемом режиме.Крикалев напомнил, что станция с самого начала планировалась с учетом 15-летнего срока службы, однако в 2013 году блок "Заря" и в 2015 году блок "Звезда" прошли обследование и были продлены для эксплуатации до 2020-го, а затем до 2024 года.
https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос