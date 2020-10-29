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https://ria.ru/20201029/mks-1582157269.html
В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником
В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:20
2020-10-29T20:19
риа наука
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал он в Музее космонавтики по случаю 20-летия работы станции в пилотируемом режиме.Крикалев напомнил, что станция с самого начала планировалась с учетом 15-летнего срока службы, однако в 2013 году блок "Заря" и в 2015 году блок "Звезда" прошли обследование и были продлены для эксплуатации до 2020-го, а затем до 2024 года.
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сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником

18:20 29.10.2020 (обновлено: 20:19 29.10.2020)
 
© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал он в Музее космонавтики по случаю 20-летия работы станции в пилотируемом режиме.

"Все знают, что есть какой-то гарантированный срок работы телевизора, первый год, но на практике они работают дольше. Холодильник должен гарантированно работать год, а на практике он может работать несколько десятилетий. Это нормально, что реальный срок работы оказывается дольше... Состояние станции хорошее", — сказал он.

Крикалев напомнил, что станция с самого начала планировалась с учетом 15-летнего срока службы, однако в 2013 году блок "Заря" и в 2015 году блок "Звезда" прошли обследование и были продлены для эксплуатации до 2020-го, а затем до 2024 года.
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РИА НаукаСергей КрикалевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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