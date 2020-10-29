https://ria.ru/20201029/mks-1582157269.html

В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником

В "Роскосмосе" сравнили МКС с холодильником

Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:20

2020-10-29T18:20

2020-10-29T20:19

риа наука

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев надеется, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока, сказал он в Музее космонавтики по случаю 20-летия работы станции в пилотируемом режиме.Крикалев напомнил, что станция с самого начала планировалась с учетом 15-летнего срока службы, однако в 2013 году блок "Заря" и в 2015 году блок "Звезда" прошли обследование и были продлены для эксплуатации до 2020-го, а затем до 2024 года.

https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос