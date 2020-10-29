В Москве прошел митинг против карикатур на пророка Мухаммеда
13:22 29.10.2020 (обновлено: 13:51 29.10.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции против политики президента Франции Эммануэля Макрона у посольства Франции в Москве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Около 20 собравшихся у здания французской дипмиссии выкрикивали "Нет!", а также искаженное имя президента Франции: "Макарон". У посольства усилена охрана, по периметру здания дежурят полицейские
"Мне небезразлично, что идёт сейчас во Франции, где вешают плакаты с этими ужасными карикатурами на пророка Мухаммеда на стены зданий. Это нужно прекратить. Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я как мусульманин оскорблен. Я не могу поехать во Францию и сказать Макрону в лицо, что это нельзя делать", - заявил РИА Новости один из митингующих по имени Иса.
Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.