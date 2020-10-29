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https://ria.ru/20201029/minzdrav-1582081512.html
Песков прокомментировал указ Минздрава о высказываниях врачей по COVID-19
Песков прокомментировал указ Минздрава о высказываниях врачей по COVID-19
Минздрав не запрещает врачам говорить о ситуации с коронавирусом, речь идет о согласовании, поскольку разнобой в их высказываниях и рекомендациях вреден прежде... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:53
2020-10-29T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минздрав не запрещает врачам говорить о ситуации с коронавирусом, речь идет о согласовании, поскольку разнобой в их высказываниях и рекомендациях вреден прежде всего для людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Однако представитель Кремля констатировал, что разнобой в высказываниях подведомственных врачей о COVID-19 возникает."Действительно, когда один врач говорит, что перчатки - это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый - что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо - для нас с вами. Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было вот такого маразма", - подчеркнул он.На просьбу уточнить, идет ли здесь речь скорее о данных насчет профилактики, а не о статистике заболеваемости, Песков подтвердил: "ну конечно".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581999127.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дмитрий песков, общество

Песков прокомментировал указ Минздрава о высказываниях врачей по COVID-19

13:53 29.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минздрав не запрещает врачам говорить о ситуации с коронавирусом, речь идет о согласовании, поскольку разнобой в их высказываниях и рекомендациях вреден прежде всего для людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он (Минздрав) не запрещает. Конечно, это не запрет", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение ведомства о том, что эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии с министерством.

Однако представитель Кремля констатировал, что разнобой в высказываниях подведомственных врачей о COVID-19 возникает.
"Действительно, когда один врач говорит, что перчатки - это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый - что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо - для нас с вами. Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было вот такого маразма", - подчеркнул он.
На просьбу уточнить, идет ли здесь речь скорее о данных насчет профилактики, а не о статистике заболеваемости, Песков подтвердил: "ну конечно".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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