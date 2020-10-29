https://ria.ru/20201029/minzdrav-1582081512.html

Песков прокомментировал указ Минздрава о высказываниях врачей по COVID-19

Песков прокомментировал указ Минздрава о высказываниях врачей по COVID-19

Минздрав не запрещает врачам говорить о ситуации с коронавирусом, речь идет о согласовании, поскольку разнобой в их высказываниях и рекомендациях вреден прежде... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:53

2020-10-29T13:53

2020-10-29T13:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минздрав не запрещает врачам говорить о ситуации с коронавирусом, речь идет о согласовании, поскольку разнобой в их высказываниях и рекомендациях вреден прежде всего для людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Однако представитель Кремля констатировал, что разнобой в высказываниях подведомственных врачей о COVID-19 возникает."Действительно, когда один врач говорит, что перчатки - это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый - что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо - для нас с вами. Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было вот такого маразма", - подчеркнул он.На просьбу уточнить, идет ли здесь речь скорее о данных насчет профилактики, а не о статистике заболеваемости, Песков подтвердил: "ну конечно".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581999127.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дмитрий песков, общество