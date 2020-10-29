https://ria.ru/20201029/maski-1582156241.html

Собянин заявил, что 90% москвичей соблюдают масочный режим

Собянин заявил, что 90% москвичей соблюдают масочный режим

Масочный режим в столичном метрополитене соблюдают 90% пассажиров, в магазинах – под 80% москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:14

2020-10-29T18:14

2020-10-29T18:51

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москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Масочный режим в столичном метрополитене соблюдают 90% пассажиров, в магазинах – под 80% москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Девяносто процентов москвичей соблюдает соответствующий (масочный - ред.) режим на метро, в общественном транспорте и в магазинах под 80% также соблюдают. В Москве достаточно жестко контролируются эти требования", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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