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Собянин заявил, что 90% москвичей соблюдают масочный режим
Собянин заявил, что 90% москвичей соблюдают масочный режим
Масочный режим в столичном метрополитене соблюдают 90% пассажиров, в магазинах – под 80% москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:14
2020-10-29T18:51
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Масочный режим в столичном метрополитене соблюдают 90% пассажиров, в магазинах – под 80% москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Девяносто процентов москвичей соблюдает соответствующий (масочный - ред.) режим на метро, в общественном транспорте и в магазинах под 80% также соблюдают. В Москве достаточно жестко контролируются эти требования", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил, что 90% москвичей соблюдают масочный режим

18:14 29.10.2020 (обновлено: 18:51 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро "Марьино" Московского метрополитена
Девушка в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро Марьино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Масочный режим в столичном метрополитене соблюдают 90% пассажиров, в магазинах – под 80% москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Девяносто процентов москвичей соблюдает соответствующий (масочный - ред.) режим на метро, в общественном транспорте и в магазинах под 80% также соблюдают. В Москве достаточно жестко контролируются эти требования", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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