https://ria.ru/20201029/mariinka-1582034696.html

Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки

Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки

На сцене Мариинского театра 29 октября и 1 ноября будет представлена опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:09

2020-10-29T12:09

2020-10-29T17:23

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юсиф эйвазов

ковент-гарден

ильдар абдразаков

большой театр

мариинский театр

анна нетребко

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На сцене Мариинского театра 29 октября и 1 ноября будет представлена опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Каждый из звездных артистов уже пел в знаменитой вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра. Здесь "Дон Карлос" идет в четырехактной версии в виде костюмного спектакля в благородных сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании ХYI века.В образе Елизаветы Валуа Нетребко предстанет перед публикой Мариинского театра впервые. В июне певица дебютировала в этой партии на открытии оперного театра в Дрездене (в концертной версии вместе с Юсифом Эйвазовым).В сентябре состоялось выступление в Большом театре, где она выступила вместе с Ильдаром Абдразаковым.Роль испанского короля Филиппа – одна из лучших и признанных работ Абдразакова. В ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-Гарден, Баварской государственной оперы, туринского театра Реджо и пел в Мариинском театре.

https://ria.ru/20201023/abdrazakov-1581215579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опера, новости культуры, юсиф эйвазов, ковент-гарден, ильдар абдразаков, большой театр, мариинский театр, анна нетребко