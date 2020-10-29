https://ria.ru/20201029/mandalorets-1582091306.html
Малыш Йода и мандалорец проникли в Лондонскую портретную галерею
Малыш Йода и мандалорец проникли в Лондонскую портретную галерею
Картину маслом "Мандалорец и малыш" можно будет увидеть в Лондонской национальной портретной галерее 30 и 31 октября по случаю выхода второго сезона сериала,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:02
2020-10-29T18:02
2020-10-29T18:02
культура
йода ("звездные войны")
кино и сериалы
новости культуры
великобритания
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Картину маслом "Мандалорец и малыш" можно будет увидеть в Лондонской национальной портретной галерее 30 и 31 октября по случаю выхода второго сезона сериала, сообщает Variety. Размер работы 60 на 90 сантиметров. На ней изображен мандалорец c малышом Йодой на руках. Помимо этого полотна в галерее будут представлены концепт-арты сериала и другие персонажи вселенной "Звездных войн" из коллекции музея. "Это отличный способ отметить выход второго сезона.<…> Фанатам в Великобритании нравятся герои Джона Фавро, и теперь у них есть возможность увидеть их на холсте перед тем, как смотреть следующие эпизоды", — заявил вице-президент Disney+ Люк Брэдли-Джонс."Нет никаких сомнений в том, что "Звездные войны" — феномен, который оказал огромное влияние на поп-культуру и стал областью применения талантов для британской киноиндустрии. Мы очень рады сотрудничеству музея с Disney+ и надеемся, что "Мандалорец и малыш" привлекут к нам новых посетителей", — поделился исполнительный директор галереи Рос Лолер.
https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, великобритания
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. Картину маслом "Мандалорец и малыш" можно будет увидеть в Лондонской национальной портретной галерее 30 и 31 октября по случаю выхода второго сезона сериала, сообщает
Variety.
Размер работы 60 на 90 сантиметров. На ней изображен мандалорец c малышом Йодой на руках. Помимо этого полотна в галерее будут представлены концепт-арты сериала и другие персонажи вселенной "Звездных войн" из коллекции музея.
"Это отличный способ отметить выход второго сезона.<…> Фанатам в Великобритании нравятся герои Джона Фавро, и теперь у них есть возможность увидеть их на холсте перед тем, как смотреть следующие эпизоды", — заявил вице-президент Disney+ Люк Брэдли-Джонс.
"Нет никаких сомнений в том, что "Звездные войны" — феномен, который оказал огромное влияние на поп-культуру и стал областью применения талантов для британской киноиндустрии. Мы очень рады сотрудничеству музея с Disney+ и надеемся, что "Мандалорец и малыш" привлекут к нам новых посетителей", — поделился исполнительный директор галереи Рос Лолер.