https://ria.ru/20201029/mandalorets-1582091306.html

Малыш Йода и мандалорец проникли в Лондонскую портретную галерею

Малыш Йода и мандалорец проникли в Лондонскую портретную галерею

Картину маслом "Мандалорец и малыш" можно будет увидеть в Лондонской национальной портретной галерее 30 и 31 октября по случаю выхода второго сезона сериала,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:02

2020-10-29T18:02

2020-10-29T18:02

культура

йода ("звездные войны")

кино и сериалы

новости культуры

великобритания

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Картину маслом "Мандалорец и малыш" можно будет увидеть в Лондонской национальной портретной галерее 30 и 31 октября по случаю выхода второго сезона сериала, сообщает Variety. Размер работы 60 на 90 сантиметров. На ней изображен мандалорец c малышом Йодой на руках. Помимо этого полотна в галерее будут представлены концепт-арты сериала и другие персонажи вселенной "Звездных войн" из коллекции музея. "Это отличный способ отметить выход второго сезона.<…> Фанатам в Великобритании нравятся герои Джона Фавро, и теперь у них есть возможность увидеть их на холсте перед тем, как смотреть следующие эпизоды", — заявил вице-президент Disney+ Люк Брэдли-Джонс."Нет никаких сомнений в том, что "Звездные войны" — феномен, который оказал огромное влияние на поп-культуру и стал областью применения талантов для британской киноиндустрии. Мы очень рады сотрудничеству музея с Disney+ и надеемся, что "Мандалорец и малыш" привлекут к нам новых посетителей", — поделился исполнительный директор галереи Рос Лолер.

https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, великобритания