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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582140201.html
Лукашенко рассказал, какими вопросами будут заниматься его помощники
Лукашенко рассказал, какими вопросами будут заниматься его помощники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:16
2020-10-29T17:30
брестская область
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил президент.Он добавил, что "Валерию Павловичу (Вакульчику, который назначен помощником по Брестской области – ред.) проще, потому что он в свое время занимался границей".
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582094169.html
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брестская область
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брестская область, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, какими вопросами будут заниматься его помощники

17:16 29.10.2020 (обновлено: 17:30 29.10.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди", - сказал Лукашенко в четверг, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:41
Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил президент.
Он добавил, что "Валерию Павловичу (Вакульчику, который назначен помощником по Брестской области – ред.) проще, потому что он в свое время занимался границей".
"Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем (назначенный помощником по Гродненской области Юрий Караев – ред.) они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали", - сказал глава белорусского государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:28Протесты в Белоруссии
Лукашенко предложил привлекать бывших военных в народные дружины
 
Протесты в БелоруссииБрестская областьАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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