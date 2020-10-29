Лукашенко рассказал, какими вопросами будут заниматься его помощники
17:16 29.10.2020 (обновлено: 17:30 29.10.2020)
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес.
"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди", - сказал Лукашенко в четверг, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил президент.
Он добавил, что "Валерию Павловичу (Вакульчику, который назначен помощником по Брестской области – ред.) проще, потому что он в свое время занимался границей".
"Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем (назначенный помощником по Гродненской области Юрий Караев – ред.) они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали", - сказал глава белорусского государства.