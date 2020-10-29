https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582140201.html

Лукашенко рассказал, какими вопросами будут заниматься его помощники

Лукашенко рассказал, какими вопросами будут заниматься его помощники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:16

2020-10-29T17:16

2020-10-29T17:30

брестская область

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил президент.Он добавил, что "Валерию Павловичу (Вакульчику, который назначен помощником по Брестской области – ред.) проще, потому что он в свое время занимался границей".

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582094169.html

https://ria.ru/20201029/druzhiny-1582090576.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брестская область, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире