Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам нужна вся Белоруссия, но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится.
"Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать", - приводит слова Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
Данное заявление прозвучало во время назначения госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика помощником президента - инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.
25 сентября, 08:00ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
Лукашенко повторил, что ранее после президентских выборов "в Гродно вывешивали польские флаги". "Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности", - сказал глава государства, обращаясь к назначаемым на должности помощников президента в западных регионах силовикам.
"И вообще, вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили", - констатировал он.