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https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582094169.html
Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия
Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам нужна вся Белоруссия, но даже при введении всего... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:41
2020-10-29T14:41
александр лукашенко
нато
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам нужна вся Белоруссия, но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится.Данное заявление прозвучало во время назначения госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика помощником президента - инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.Лукашенко повторил, что ранее после президентских выборов "в Гродно вывешивали польские флаги". "Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности", - сказал глава государства, обращаясь к назначаемым на должности помощников президента в западных регионах силовикам."И вообще, вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили", - констатировал он.
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
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александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия

14:41 29.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам нужна вся Белоруссия, но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится.

"Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать", - приводит слова Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.

Данное заявление прозвучало во время назначения госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика помощником президента - инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Лукашенко повторил, что ранее после президентских выборов "в Гродно вывешивали польские флаги". "Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности", - сказал глава государства, обращаясь к назначаемым на должности помощников президента в западных регионах силовикам.
"И вообще, вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили", - констатировал он.
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