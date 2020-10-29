https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582094169.html

Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия

Лукашенко заявил, что полякам нужна вся Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам нужна вся Белоруссия, но даже при введении всего... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:41

2020-10-29T14:41

2020-10-29T14:41

александр лукашенко

нато

польша

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам нужна вся Белоруссия, но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится.Данное заявление прозвучало во время назначения госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика помощником президента - инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.Лукашенко повторил, что ранее после президентских выборов "в Гродно вывешивали польские флаги". "Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей - и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности", - сказал глава государства, обращаясь к назначаемым на должности помощников президента в западных регионах силовикам."И вообще, вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили", - констатировал он.

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581600797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, в мире