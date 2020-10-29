https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582085841.html
Лукашенко призвал Литву и Украину не кидать камни в Белоруссию
Лукашенко призвал Литву и Украину не кидать камни в Белоруссию
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об утрате позиций властей Литвы и Украины в своих странах, призвал их не кидать... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:09
2020-10-29T14:09
2020-10-29T14:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичус
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
литва
украина
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об утрате позиций властей Литвы и Украины в своих странах, призвал их не кидать камни в Белоруссию и разобраться у себя.Как передает Sputnik Беларусь, белорусский президент, принимая в четверг кадровые решения, прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах, в частности в Литве и на Украине."Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть", - сказал он, комментируя парламентские выборы в Литве.К примеру, по словам Лукашенко, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Белоруссии."А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, линас линкявичус, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, литва, украина, в мире
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил об утрате позиций властей Литвы
и Украины
в своих странах, призвал их не кидать камни в Белоруссию и разобраться у себя.
Как передает Sputnik Беларусь
, белорусский президент, принимая в четверг кадровые решения, прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах, в частности в Литве и на Украине.
"Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть", - сказал он, комментируя парламентские выборы в Литве.
К примеру, по словам Лукашенко, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Белоруссии.
"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Поэтому, подчеркнул он, "не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть". "Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул глава белорусского государства.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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