Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582082548.html
Лукашенко заявил о добрых отношениях с Помпео
Лукашенко заявил о добрых отношениях с Помпео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео выдвигал ему... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:56
2020-10-29T14:35
протесты в белоруссии
майк помпео
александр лукашенко
польша
белоруссия
сша
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576930568_0:188:2973:1860_1400x0_80_0_0_930beafd29e7ade0d0366dd00d49ecf9.jpg
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео выдвигал ему какие-либо требования, белорусский лидер подчеркнул, что его и американского дипломата связывают "очень добрые отношения".Представитель Госдепартамента США ранее сообщал РИА Новости, что в ходе состоявшегося 24 октября телефонного разговора Помпео потребовал от Лукашенко немедленно отпустить гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и позволить ему покинуть Белоруссию.В то же время, по словам Лукашенко, он предупредил главу американской дипломатии о готовности Белоруссии дать ответ в случае агрессии со стороны соседних стран."Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - подчеркнул белорусский лидер.Помпео, в свою очередь, заверил, что этого "не может никогда быть и не будет", добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20201027/protest-1581851818.html
польша
белоруссия
сша
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576930568_195:191:2671:2048_1400x0_80_0_0_839ee1db21583cda08ea6298fc5ab574.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, александр лукашенко, польша, белоруссия, сша, литва, в мире

Лукашенко заявил о добрых отношениях с Помпео

13:56 29.10.2020 (обновлено: 14:35 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео выдвигал ему какие-либо требования, белорусский лидер подчеркнул, что его и американского дипломата связывают "очень добрые отношения".
Представитель Госдепартамента США ранее сообщал РИА Новости, что в ходе состоявшегося 24 октября телефонного разговора Помпео потребовал от Лукашенко немедленно отпустить гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и позволить ему покинуть Белоруссию.

"У нас с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор", - сказал глава государства, раскрывая подробности недавнего разговора с Помпео. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

В то же время, по словам Лукашенко, он предупредил главу американской дипломатии о готовности Белоруссии дать ответ в случае агрессии со стороны соседних стран.
"Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - подчеркнул белорусский лидер.
Помпео, в свою очередь, заверил, что этого "не может никогда быть и не будет", добавил Лукашенко.
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 23:40Протесты в Белоруссии
США поддержали протестующих в Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияСШАЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния