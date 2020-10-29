https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582082548.html

Лукашенко заявил о добрых отношениях с Помпео

Лукашенко заявил о добрых отношениях с Помпео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео выдвигал ему... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:56

2020-10-29T13:56

2020-10-29T14:35

протесты в белоруссии

майк помпео

александр лукашенко

польша

белоруссия

сша

литва

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о том, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео выдвигал ему какие-либо требования, белорусский лидер подчеркнул, что его и американского дипломата связывают "очень добрые отношения".Представитель Госдепартамента США ранее сообщал РИА Новости, что в ходе состоявшегося 24 октября телефонного разговора Помпео потребовал от Лукашенко немедленно отпустить гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и позволить ему покинуть Белоруссию.В то же время, по словам Лукашенко, он предупредил главу американской дипломатии о готовности Белоруссии дать ответ в случае агрессии со стороны соседних стран."Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - подчеркнул белорусский лидер.Помпео, в свою очередь, заверил, что этого "не может никогда быть и не будет", добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20201027/protest-1581851818.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, александр лукашенко, польша, белоруссия, сша, литва, в мире