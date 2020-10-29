https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html
Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах
Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:28
2020-10-29T12:28
2020-10-29T12:28
валерий вакульчик
александр лукашенко
брестская область
гродненская область
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены.Ранее президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске."Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора", - сказал президент.Он подчеркнул, что "по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, - это очень тонкая работа". "У них опыт есть", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание на работу помощников с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. "Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, гродненская область, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены.
Ранее президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.
"Полномочия их (помощников – ред.) будут значительно шире", - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Наталье Кочановой с поручением подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся работы помощников президента в регионах страны. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь.
"Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора", - сказал президент.
Он подчеркнул, что "по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, - это очень тонкая работа". "У них опыт есть", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание на работу помощников с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. "Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать", - подчеркнул Лукашенко.