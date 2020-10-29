https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html

Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах

Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:28

2020-10-29T12:28

2020-10-29T12:28

валерий вакульчик

александр лукашенко

брестская область

гродненская область

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351352_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_f4d821098d5886103420c6380f9a41b3.jpg

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены.Ранее президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске."Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора", - сказал президент.Он подчеркнул, что "по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, - это очень тонкая работа". "У них опыт есть", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание на работу помощников с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. "Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

брестская область

гродненская область

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, гродненская область, минск, белоруссия, в мире