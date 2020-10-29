Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582062679.html
Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах
Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:28
2020-10-29T12:28
валерий вакульчик
александр лукашенко
брестская область
гродненская область
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351352_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_f4d821098d5886103420c6380f9a41b3.jpg
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены.Ранее президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске."Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора", - сказал президент.Он подчеркнул, что "по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, - это очень тонкая работа". "У них опыт есть", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание на работу помощников с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. "Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
брестская область
гродненская область
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575351352_37:0:544:380_1400x0_80_0_0_b445f8c6dc50e5381b06377ade948ad0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, гродненская область, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о расширении полномочий его помощников в регионах

12:28 29.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены.
Ранее президент назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске.

"Полномочия их (помощников – ред.) будут значительно шире", - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Наталье Кочановой с поручением подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся работы помощников президента в регионах страны. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь.

"Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора", - сказал президент.
Он подчеркнул, что "по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, - это очень тонкая работа". "У них опыт есть", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание на работу помощников с руководителями регионов - Брестской области, Гродненской области и Минска. "Поэтому контакт с губернатором - это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Вот вам реформы". Почему Лукашенко заговорил о терроризме в Белоруссии
 
Валерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоБрестская областьГродненская областьМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния