https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582050778.html

СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"

СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:33

2020-10-29T11:33

2020-10-29T19:24

валерий вакульчик

брестская область

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Ранее в четверг стало известно, что Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вакульчик, брестская область, александр лукашенко, белоруссия, в мире