https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582050778.html
СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"
СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:33
2020-10-29T11:33
2020-10-29T19:24
валерий вакульчик
брестская область
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Ранее в четверг стало известно, что Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вакульчик, брестская область, александр лукашенко, белоруссия, в мире