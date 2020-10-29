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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582050778.html
СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"
СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:33
2020-10-29T19:24
валерий вакульчик
брестская область
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Ранее в четверг стало известно, что Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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валерий вакульчик, брестская область, александр лукашенко, белоруссия, в мире

СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"

11:33 29.10.2020 (обновлено: 19:24 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.

"Перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто! И три новых помощника", — информировал канал, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время.

Ранее в четверг стало известно, что Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области.
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Протесты в БелоруссииВалерий ВакульчикБрестская областьАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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