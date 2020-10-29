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https://ria.ru/20201029/lopez-1581911807.html
Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Ребекка") сыграют главные роли в комедийном боевике "Shotgun Wedding", сообщает Variety. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T01:25
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культура
кино и сериалы
новости культуры
дженнифер лопес
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Дженнифер Лопес и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Ребекка") сыграют главные роли в комедийном боевике "Shotgun Wedding", <a href="https://variety.com/2020/film/news/jennifer-lopez-armie-hammer-shotgun-wedding-1234816734/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Дарси (Лопес) и Том (Хаммер) – жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте. У обоих начинают сдавать нервы, и уж совсем некстати все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза "пока смерть не разлучит нас" становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких. Режиссер ленты Джейсон Мур, сценарий написали Марк Хаммер и Лиз Мэривезер. Съемки начнутся уже в начале следующего года. Предыдущей крупной работой Лопес в кино стал фильм "Стриптизерши". Ее последние проекты, пока не вышедшие на экран: "Выходи за меня" ("Marry me") также на тему бракосочетания и "Крестная мать" ("Godmother") о взлете и падении колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко.
https://ria.ru/20200714/1574279764.html
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кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес

Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике

01:25 29.10.2020 (обновлено: 01:26 29.10.2020)
 
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Дженнифер Лопес и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Ребекка") сыграют главные роли в комедийном боевике "Shotgun Wedding", сообщает Variety.
Дарси (Лопес) и Том (Хаммер) – жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте. У обоих начинают сдавать нервы, и уж совсем некстати все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза "пока смерть не разлучит нас" становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких.
Режиссер ленты Джейсон Мур, сценарий написали Марк Хаммер и Лиз Мэривезер.
Съемки начнутся уже в начале следующего года.
Предыдущей крупной работой Лопес в кино стал фильм "Стриптизерши". Ее последние проекты, пока не вышедшие на экран: "Выходи за меня" ("Marry me") также на тему бракосочетания и "Крестная мать" ("Godmother") о взлете и падении колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко.
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
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