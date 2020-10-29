https://ria.ru/20201029/lopez-1581911807.html

Дженнифер Лопес опять станет невестой, теперь в комедийном боевике

Дженнифер Лопес и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Ребекка") сыграют главные роли в комедийном боевике "Shotgun Wedding", сообщает Variety. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T01:25

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дженнифер лопес

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Дженнифер Лопес и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Ребекка") сыграют главные роли в комедийном боевике "Shotgun Wedding", <a href="https://variety.com/2020/film/news/jennifer-lopez-armie-hammer-shotgun-wedding-1234816734/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Дарси (Лопес) и Том (Хаммер) – жених и невеста. Они зовут своих родственников на свадьбу в экзотическом месте. У обоих начинают сдавать нервы, и уж совсем некстати все участники церемонии попадают в заложники. В результате фраза "пока смерть не разлучит нас" становится в фильме почти реальной. Дарси и Тому предстоит спасти своих близких. Режиссер ленты Джейсон Мур, сценарий написали Марк Хаммер и Лиз Мэривезер. Съемки начнутся уже в начале следующего года. Предыдущей крупной работой Лопес в кино стал фильм "Стриптизерши". Ее последние проекты, пока не вышедшие на экран: "Выходи за меня" ("Marry me") также на тему бракосочетания и "Крестная мать" ("Godmother") о взлете и падении колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко.

https://ria.ru/20200714/1574279764.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, дженнифер лопес